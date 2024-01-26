В ХМАО произошло ЧП на железной дороге
В ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд, следующий по маршруту «Нижневартовск — Волгоград». Об этом URA.RU рассказали родственники пассажиров на условиях анонимности.
«Под Мегионом автокран врезался в пассажирский поезд. Состав остановили, пока непонятно, что с пассажирами», — сообщают очевидцы.
Свидетели происшествия сообщают, что пострадали три вагона. «Пока никакой информации о травмированных нет», — уточняют пассажиры.
Под Мегионом произошло ЧП с поездом
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