26 января 2024

В ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт трамвайного полотна и дорожного покрытия на Эльмаше. Екатеринбург, рельсы, трамвайное полотно
В ХМАО произошло ЧП на железной дороге Фото:

В ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд, следующий по маршруту «Нижневартовск — Волгоград». Об этом URA.RU рассказали родственники пассажиров на условиях анонимности.

«Под Мегионом автокран врезался в пассажирский поезд. Состав остановили, пока непонятно, что с пассажирами», — сообщают очевидцы.

Свидетели происшествия сообщают, что пострадали три вагона. «Пока никакой информации о травмированных нет», — уточняют пассажиры.

Под Мегионом произошло ЧП с поездом
Под Мегионом произошло ЧП с поездом
Фото:

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В ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд, следующий по маршруту «Нижневартовск — Волгоград». Об этом URA.RU рассказали родственники пассажиров на условиях анонимности. «Под Мегионом автокран врезался в пассажирский поезд. Состав остановили, пока непонятно, что с пассажирами», — сообщают очевидцы. Свидетели происшествия сообщают, что пострадали три вагона. «Пока никакой информации о травмированных нет», — уточняют пассажиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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