26 января 2024

Times: у Украины к марту закончатся снаряды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу,  stock
Украина не сможет противостоять России без помощи США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К концу февраля — началу марта у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи. Об этом сообщает газета The Times.

«Если республиканцы в Конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в материале. Автор отметил, что власти Украины находятся в замешательстве. У Киева нет долгосрочной стратегии. Все зависит от США и их пакетов с военной помощью, отмечается в публикации.

США выдали Украине последний пакет в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Это связано с политическими разногласиями в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним.

Украина не сможет противостоять России без помощи США, о чем неоднократно писали мировые СМИ. Немецкий журнал Der Spiegel отмечал, что ВСУ без американской поддержки потеряют позиции на поле боя.

Пока в США обсуждается новый пакет военной помощи, российская армия идет в наступление на ключевых направлениях. Издание «Утро.ру» пишет, что на Западе стали признавать бессмысленность поддержки ВСУ из-за провальной летней операции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К концу февраля — началу марта у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи. Об этом сообщает газета The Times. «Если республиканцы в Конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в материале. Автор отметил, что власти Украины находятся в замешательстве. У Киева нет долгосрочной стратегии. Все зависит от США и их пакетов с военной помощью, отмечается в публикации. США выдали Украине последний пакет в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Это связано с политическими разногласиями в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним. Украина не сможет противостоять России без помощи США, о чем неоднократно писали мировые СМИ. Немецкий журнал Der Spiegel отмечал, что ВСУ без американской поддержки потеряют позиции на поле боя. Пока в США обсуждается новый пакет военной помощи, российская армия идет в наступление на ключевых направлениях. Издание «Утро.ру» пишет, что на Западе стали признавать бессмысленность поддержки ВСУ из-за провальной летней операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...