Times: у Украины к марту закончатся снаряды

27 января 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Украина не сможет противостоять России без помощи США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К концу февраля — началу марта у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи. Об этом сообщает газета The Times. «Если республиканцы в Конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в материале . Автор отметил, что власти Украины находятся в замешательстве. У Киева нет долгосрочной стратегии. Все зависит от США и их пакетов с военной помощью, отмечается в публикации. США выдали Украине последний пакет в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Это связано с политическими разногласиями в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним. Украина не сможет противостоять России без помощи США, о чем неоднократно писали мировые СМИ. Немецкий журнал Der Spiegel отмечал, что ВСУ без американской поддержки потеряют позиции на поле боя. Пока в США обсуждается новый пакет военной помощи, российская армия идет в наступление на ключевых направлениях. Издание «Утро.ру» пишет, что на Западе стали признавать бессмысленность поддержки ВСУ из-за провальной летней операции.

К концу февраля — началу марта у ВСУ закончатся снаряды, если США не выделят новый пакет военной помощи. Об этом сообщает газета The Times. «Если республиканцы в Конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в материале. Автор отметил, что власти Украины находятся в замешательстве. У Киева нет долгосрочной стратегии. Все зависит от США и их пакетов с военной помощью, отмечается в публикации. США выдали Украине последний пакет в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Это связано с политическими разногласиями в Конгрессе. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, поставок не будет до принятия нового закона по ним. Украина не сможет противостоять России без помощи США, о чем неоднократно писали мировые СМИ. Немецкий журнал Der Spiegel отмечал, что ВСУ без американской поддержки потеряют позиции на поле боя. Пока в США обсуждается новый пакет военной помощи, российская армия идет в наступление на ключевых направлениях. Издание «Утро.ру» пишет, что на Западе стали признавать бессмысленность поддержки ВСУ из-за провальной летней операции.