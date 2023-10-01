В Германии рассказали о подарке Путину от США

Spiegel: Киев не сможет победить РФ без помощи США

01 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

США порадовали Владимира Путина, не включив средства на помощь ВСУ в новый бюджет, пишет Der Spiegel Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин, вероятно, рад тому, что временный бюджет США не содержит средства для помощи Украине. Это вызывает нервозность в Киеве, поскольку они осознают, что без Вашингтона им будет сложно одержать верх в конфликте. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Отсутствие средств на оказание помощи Украине в проекте временного бюджета США делает Путина счастливым. Нервозность в Киеве, вероятно, возрастет; так как этот конфликт невозможно выиграть без Америки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что дальнейшие переговоры по фактическому бюджету будут сложными. Будущая поддержка Украины со стороны США все еще остается неопределенной. Отсутствие средств для Киева в 45-дневном промежуточном бюджете является плохим знаком для украинцев и показывает, что поддержка от их ключевого союзника — США, — может быть менее надежной, чем предполагалось, заключил автор. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны до 17 ноября, который был утвержден Конгрессом. Однако оказалось, что средства на поддержку Украины не включены в этот бюджет. Ранее американский лидер заявлял, что прекращение оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона недопустимо, несмотря на отсутствие средств в краткосрочном бюджете США, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин, вероятно, рад тому, что временный бюджет США не содержит средства для помощи Украине. Это вызывает нервозность в Киеве, поскольку они осознают, что без Вашингтона им будет сложно одержать верх в конфликте. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Отсутствие средств на оказание помощи Украине в проекте временного бюджета США делает Путина счастливым. Нервозность в Киеве, вероятно, возрастет; так как этот конфликт невозможно выиграть без Америки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что дальнейшие переговоры по фактическому бюджету будут сложными. Будущая поддержка Украины со стороны США все еще остается неопределенной. Отсутствие средств для Киева в 45-дневном промежуточном бюджете является плохим знаком для украинцев и показывает, что поддержка от их ключевого союзника — США, — может быть менее надежной, чем предполагалось, заключил автор. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны до 17 ноября, который был утвержден Конгрессом. Однако оказалось, что средства на поддержку Украины не включены в этот бюджет. Ранее американский лидер заявлял, что прекращение оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона недопустимо, несмотря на отсутствие средств в краткосрочном бюджете США, передает «Национальная служба новостей».