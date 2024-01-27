Правительство ввело особый порядок получения аттестата для части школьников

Вернувшиеся из-за рубежа российские школьники получат аттестат в особом порядке

27 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ отметили, что школьники, которые обучались за границей, получат российские аттестаты Фото: Алексей Андронов © URA.RU В 2024 году те российские школьники, которые обучались за рубежом, но были вынужденны уехать, получат документ об образовании российского образца. Об этом сообщает правительство РФ. «В 2024 году российские школьники, которые обучались за рубежом и были вынуждены прервать обучение из-за недружественных действий иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — сообщает правительство РФ в своем telegram-канал . Отмечается, что такая же процедура действовала и в 2023 года. Такое решение будет распространяться на выпускников, которые остались за границей, продолжая обучаться в российских учреждениях. Также это будет касаться школьников, которые приехали в Россию и продолжили обучение. Ранее в кабмине рассказывали, что школьники, которые учатся за границей и не могут пройти ОГЭ или ЕГЭ из-за организационных сложностей, смогут получить аттестат об образовании. Эта мера коснется тех, кто учится в школах при посольствах, обучается дистанционно или находится на семейном обучении, сообщила пресс-служба правительства в своем telegram-канале .

В 2024 году те российские школьники, которые обучались за рубежом, но были вынужденны уехать, получат документ об образовании российского образца. Об этом сообщает правительство РФ. «В 2024 году российские школьники, которые обучались за рубежом и были вынуждены прервать обучение из-за недружественных действий иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — сообщает правительство РФ в своем telegram-канал. Отмечается, что такая же процедура действовала и в 2023 года. Такое решение будет распространяться на выпускников, которые остались за границей, продолжая обучаться в российских учреждениях. Также это будет касаться школьников, которые приехали в Россию и продолжили обучение. Ранее в кабмине рассказывали, что школьники, которые учатся за границей и не могут пройти ОГЭ или ЕГЭ из-за организационных сложностей, смогут получить аттестат об образовании. Эта мера коснется тех, кто учится в школах при посольствах, обучается дистанционно или находится на семейном обучении, сообщила пресс-служба правительства в своем telegram-канале.