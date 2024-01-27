Президент РФ Владимир Путин возложил цветы в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов происходило к монументу «Рубежный камень».
«Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу „Рубежный камень“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что возложение цветов проходило на Невском пятачке. Подвиг ленинградцев является одним из самых ярких подвигов в истории СССР.
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов происходило к монументу «Рубежный камень». «Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу „Рубежный камень“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что возложение цветов проходило на Невском пятачке. Подвиг ленинградцев является одним из самых ярких подвигов в истории СССР.