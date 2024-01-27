Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой Фото:

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов происходило к монументу «Рубежный камень».

«Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу „Рубежный камень“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что возложение цветов проходило на Невском пятачке. Подвиг ленинградцев является одним из самых ярких подвигов в истории СССР.

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Президент РФ Владимир Путин возложил цветы в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов происходило к монументу «Рубежный камень». «Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу „Рубежный камень“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что возложение цветов проходило на Невском пятачке. Подвиг ленинградцев является одним из самых ярких подвигов в истории СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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