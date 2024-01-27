Путин и Лукашенко открыли мемориал в Гатчине: главные заявления лидеров России и Беларуси

В связи с открытием мемориала Путин и Лукашенко сделали несколько заявлений
В Гатчинском районе Ленинградской области 27 января президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». На вершине стелы расположена скульптура матери, которая обнимает своих детей. Рядом с ними находятся 150 скульптур людей, чьи лица созданы на основе реальных людей. В связи с этим лидеры стран сделали несколько заявлений. URA.RU приводит главные из них.
- По словам Путина, целью войны нацистов было присвоение ресурсов и взятие территорий СССР, а также убийство мирного населения. Об этом свидетельствуют документы;
- Россия будет делать все возможное, чтобы положить конец нацизму;
- Преступления, которые совершили пособники основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, не имеют срока давности;
- По заявлениям глав двух стран, для того, чтобы поименно знать всех виновных, будут продолжаться расследования по преступлениям нацистов;
- В немецких тюрьмах и в концлагерях смерть людей была «поставлена на поток»;
- Как заявил Лукашенко, общая цель всех народов, которые были приговорены Гитлером к смерти, — это цена великой Победы;
- По прошествии 80 лет память о блокадных временах остается в сердцах людей и заставляет их сердца сжиматься, отметил белорусский глава.
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