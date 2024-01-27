Путин и Лукашенко открыли мемориал в Гатчине: главные заявления лидеров России и Беларуси

Лукашенко и Путин открыли мемориал жертвам нацистского геноцида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (д.Зайцево, Гатчинский район Ленинградской области, путин владимир, лукашенко александр
В связи с открытием мемориала Путин и Лукашенко сделали несколько заявлений Фото:

В Гатчинском районе Ленинградской области 27 января президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». На вершине стелы расположена скульптура матери, которая обнимает своих детей. Рядом с ними находятся 150 скульптур людей, чьи лица созданы на основе реальных людей. В связи с этим лидеры стран сделали несколько заявлений. URA.RU приводит главные из них.

  • По словам Путина, целью войны нацистов было присвоение ресурсов и взятие территорий СССР, а также убийство мирного населения. Об этом свидетельствуют документы;
  • Россия будет делать все возможное, чтобы положить конец нацизму;
  • Преступления, которые совершили пособники основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, не имеют срока давности;
  • По заявлениям глав двух стран, для того, чтобы поименно знать всех виновных, будут продолжаться расследования по преступлениям нацистов;
  • В немецких тюрьмах и в концлагерях смерть людей была «поставлена на поток»;
  • Как заявил Лукашенко, общая цель всех народов, которые были приговорены Гитлером к смерти, — это цена великой Победы;
  • По прошествии 80 лет память о блокадных временах остается в сердцах людей и заставляет их сердца сжиматься, отметил белорусский глава.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гатчинском районе Ленинградской области 27 января президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». На вершине стелы расположена скульптура матери, которая обнимает своих детей. Рядом с ними находятся 150 скульптур людей, чьи лица созданы на основе реальных людей. В связи с этим лидеры стран сделали несколько заявлений. URA.RU приводит главные из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...