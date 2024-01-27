Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Перед минутой молчания Путин заявил, что во время блокады города нацисты действовали по плану и цинично Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады объявил минуту молчания. Перед этим он добавил, что события, которые пережили ленинградцы, являются трагичной страницей в истории страны.

«Объявляю минуту молчания», — заявил Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Российский глава перед этим добавил, что судьба и мужество ленинградцев останутся в памяти, как одно из самых трагичных событий в истории страны. Также Путин отметил, что нацистские формирования действовали цинично и по плану. Они обрекли жителей блокадного Ленинграда на смерть от голода.

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Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады объявил минуту молчания. Перед этим он добавил, что события, которые пережили ленинградцы, являются трагичной страницей в истории страны. «Объявляю минуту молчания», — заявил Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Российский глава перед этим добавил, что судьба и мужество ленинградцев останутся в памяти, как одно из самых трагичных событий в истории страны. Также Путин отметил, что нацистские формирования действовали цинично и по плану. Они обрекли жителей блокадного Ленинграда на смерть от голода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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