27 января 2024

Пункт временного размещения открыли для жителей пятиэтажки в Ростове-на-Дону

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Башенный кран рухнул на жилой дом Екатеринбург Куйбышева 21
По уточненной информации, эвакуировали 95 человек (архивное фото) Фото:

На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, а также подготовили в одной из школ пункт временного размещения. Информацию об этом передают местные СМИ.

«На место ЧП подогнали два автобуса. А в 82-й школе подготовили пункт временного размещения. По уточненной информации, эвакуированных — 95 человек», — сообщает 161.RU в своем telegram-канале.

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На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, а также подготовили в одной из школ пункт временного размещения. Информацию об этом передают местные СМИ. «На место ЧП подогнали два автобуса. А в 82-й школе подготовили пункт временного размещения. По уточненной информации, эвакуированных — 95 человек», — сообщает 161.RU в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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