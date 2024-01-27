Происшествия Пункт временного размещения открыли для жителей пятиэтажки в Ростове-на-Дону 28 января 2024 в 00:02 Размер текста - 17 + По уточненной информации, эвакуировали 95 человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, а также подготовили в одной из школ пункт временного размещения. Информацию об этом передают местные СМИ. «На место ЧП подогнали два автобуса. А в 82-й школе подготовили пункт временного размещения. По уточненной информации, эвакуированных — 95 человек», — сообщает 161.RU в своем telegram-канале. На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, а также подготовили в одной из школ пункт временного размещения. Информацию об этом передают местные СМИ. «На место ЧП подогнали два автобуса. А в 82-й школе подготовили пункт временного размещения. По уточненной информации, эвакуированных — 95 человек», — сообщает 161.RU в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям