Пункт временного размещения открыли для жителей пятиэтажки в Ростове-на-Дону

По уточненной информации, эвакуировали 95 человек (архивное фото)
На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, а также подготовили в одной из школ пункт временного размещения. Информацию об этом передают местные СМИ.
«На место ЧП подогнали два автобуса. А в 82-й школе подготовили пункт временного размещения. По уточненной информации, эвакуированных — 95 человек», — сообщает 161.RU в своем telegram-канале.
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