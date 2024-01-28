Reuters: Индия отказывается от оружия РФ в пользу американского

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Индия хочет наладить поставки вооружения с США, но при этом сохранить отношения с Москвой, пишет Reuters Фото:

Индия решала отказаться от закупки оружия из России. При этом страна, которая намерена теперь закупать американское оружие, хочет сохранить хорошие отношения с Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

«Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России», — рассказали источники агентства. Однако официальных комментариев по этому поводу нет. При этом, как утверждает издание, Индия стремится сохранить хорошие отношения с Москвой.

В декабре 2023 года Россия и Индия договорились продолжить сотрудничать в оборонной сфере. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что его стране надо развивать внутреннее производство.

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Индия решала отказаться от закупки оружия из России. При этом страна, которая намерена теперь закупать американское оружие, хочет сохранить хорошие отношения с Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. «Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России», — рассказали источники агентства. Однако официальных комментариев по этому поводу нет. При этом, как утверждает издание, Индия стремится сохранить хорошие отношения с Москвой. В декабре 2023 года Россия и Индия договорились продолжить сотрудничать в оборонной сфере. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что его стране надо развивать внутреннее производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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