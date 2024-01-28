Reuters: Индия отказывается от оружия РФ в пользу американского

28 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Индия хочет наладить поставки вооружения с США, но при этом сохранить отношения с Москвой, пишет Reuters Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Индия решала отказаться от закупки оружия из России. При этом страна, которая намерена теперь закупать американское оружие, хочет сохранить хорошие отношения с Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. «Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России», — рассказали источники агентства . Однако официальных комментариев по этому поводу нет. При этом, как утверждает издание, Индия стремится сохранить хорошие отношения с Москвой. В декабре 2023 года Россия и Индия договорились продолжить сотрудничать в оборонной сфере. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что его стране надо развивать внутреннее производство.

Индия решала отказаться от закупки оружия из России. При этом страна, которая намерена теперь закупать американское оружие, хочет сохранить хорошие отношения с Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. «Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России», — рассказали источники агентства. Однако официальных комментариев по этому поводу нет. При этом, как утверждает издание, Индия стремится сохранить хорошие отношения с Москвой. В декабре 2023 года Россия и Индия договорились продолжить сотрудничать в оборонной сфере. Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что его стране надо развивать внутреннее производство.