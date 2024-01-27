Происшествия Силовики закрыли станцию метро в Екатеринбурге из-за неизвестного баллона. Фото 28 января 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + По фотографиям заметно, что на месте работают спецслужбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге силовики закрыли станцию метро «Геологическая» из-за неизвестного баллона на входе со стороны Цирка. Об этом сообщили очевидцы. «На Геологической закрыли два выхода из-за неизвестного баллона. Пройти к остановке цирк тоже не получится», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Уточняется, что на месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Фото: telgram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/23567) Фото: telgram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/23567) В Екатеринбурге силовики закрыли станцию метро «Геологическая» из-за неизвестного баллона на входе со стороны Цирка. Об этом сообщили очевидцы. «На Геологической закрыли два выхода из-за неизвестного баллона. Пройти к остановке цирк тоже не получится», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Уточняется, что на месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям