По фотографиям заметно, что на месте работают спецслужбы
В Екатеринбурге силовики закрыли станцию метро «Геологическая» из-за неизвестного баллона на входе со стороны Цирка. Об этом сообщили очевидцы.
«На Геологической закрыли два выхода из-за неизвестного баллона. Пройти к остановке цирк тоже не получится», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Уточняется, что на месте работают силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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