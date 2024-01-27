27 января 2024
26 января 2024

Силовики закрыли станцию метро в Екатеринбурге из-за неизвестного баллона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
По фотографиям заметно, что на месте работают спецслужбы Фото:

В Екатеринбурге силовики закрыли станцию метро «Геологическая» из-за неизвестного баллона на входе со стороны Цирка. Об этом сообщили очевидцы.

«На Геологической закрыли два выхода из-за неизвестного баллона. Пройти к остановке цирк тоже не получится», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Уточняется, что на месте работают силовики.

Корреспондент URA.RU обратился в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге силовики закрыли станцию метро «Геологическая» из-за неизвестного баллона на входе со стороны Цирка. Об этом сообщили очевидцы. «На Геологической закрыли два выхода из-за неизвестного баллона. Пройти к остановке цирк тоже не получится», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Уточняется, что на месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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