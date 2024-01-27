27 января 2024
26 января 2024

Со станции метро в Екатеринбурге сняли оцепление, установленное из-за баллона

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Ранее сотрудники полиции, нашедшие баллон, оцепили близлежащую территорию Фото:

Сотрудники полиции сняли оцепление со станции «Геологическая» в Екатеринбурге, которое установили из-за неизвестного баллона. Его оставила группа подростков, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«Обнаружили небольшой и пустой баллон представители МВД, патрулировавшие вверенную территорию. На месте находки стражи порядка создали зону безопасности. Движение поездов в оба направления не приостанавливалось. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения и установили, что небольшой баллон несли по улице, а затем оставили на входе в станцию четверо несовершеннолетних», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что после этого подростки вышли через второй выход.

Горелых уточнил, что по итогам проверки сотрудники отдела полиции №5 в Екатеринбурге вынесут процессуальное решение. Он подчеркнул, что угрозы пассажирам и метрополитену не было.

Силовики закрыли станцию метро «Геологическая» днем 28 января. Неизвестный баллон появился на входе со стороны цирка.

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Сотрудники полиции сняли оцепление со станции «Геологическая» в Екатеринбурге, которое установили из-за неизвестного баллона. Его оставила группа подростков, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых «Обнаружили небольшой и пустой баллон представители МВД, патрулировавшие вверенную территорию. На месте находки стражи порядка создали зону безопасности. Движение поездов в оба направления не приостанавливалось. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения и установили, что небольшой баллон несли по улице, а затем оставили на входе в станцию четверо несовершеннолетних», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что после этого подростки вышли через второй выход. Горелых уточнил, что по итогам проверки сотрудники отдела полиции №5 в Екатеринбурге вынесут процессуальное решение. Он подчеркнул, что угрозы пассажирам и метрополитену не было. Силовики закрыли станцию метро «Геологическая» днем 28 января. Неизвестный баллон появился на входе со стороны цирка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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