«Кургандормаш» не смог отсудить 33 млн субсидии у Минпромторга

29 января 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

«Кургандормаш» проиграл суд Минпромторгу Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU АО «Кургандормаш» проиграло судебный иск к Минпромторгу России. Предприятие не смогло отсудить субсидию на 33 млн рублей, деньги придется вернуть федеральному министерству. Информация об этом опубликована в судебных материалах на сайте Арбитражного суда Москвы. «Суд решил отказать АО „Курганский завод дорожных машин“ в удовлетворении исковых требований к Минпромторгу в полном объеме. Сумма иска — 33 млн 256 тысяч рублей», — указано в судебных материалах. В судебных документах говорится о том, что «Кургандормаш» обязан вернуть Минпромторгу субсидию свыше 33 млн рублей. Чтобы оставить субсидию себе завод должен был за 2022 год произвести 143 единицы техники, объем экспорта по плану 21 единица. Фактически было произведено 93 единицы техники, шесть единиц отправлено на экспорт, отмечается в судебных материалах. Судебное решение может быть обжаловано. Предприятие является активом семьи курганского сенатора Сергея Муратова. В ноябре 2023 года Арбитражный суд Курганской области утвердил мировое соглашение между АО «Кургандормаш» и ООО «UzAuto Trailer» (Узбекистан) о выплате задолженности в сумме почти 176 млн руб. Иностранное предприятие должно рассчитаться с истцом в течении полугода, передает издание «Коммерсант».

АО «Кургандормаш» проиграло судебный иск к Минпромторгу России. Предприятие не смогло отсудить субсидию на 33 млн рублей, деньги придется вернуть федеральному министерству. Информация об этом опубликована в судебных материалах на сайте Арбитражного суда Москвы. «Суд решил отказать АО „Курганский завод дорожных машин“ в удовлетворении исковых требований к Минпромторгу в полном объеме. Сумма иска — 33 млн 256 тысяч рублей», — указано в судебных материалах. В судебных документах говорится о том, что «Кургандормаш» обязан вернуть Минпромторгу субсидию свыше 33 млн рублей. Чтобы оставить субсидию себе завод должен был за 2022 год произвести 143 единицы техники, объем экспорта по плану 21 единица. Фактически было произведено 93 единицы техники, шесть единиц отправлено на экспорт, отмечается в судебных материалах. Судебное решение может быть обжаловано. Предприятие является активом семьи курганского сенатора Сергея Муратова. В ноябре 2023 года Арбитражный суд Курганской области утвердил мировое соглашение между АО «Кургандормаш» и ООО «UzAuto Trailer» (Узбекистан) о выплате задолженности в сумме почти 176 млн руб. Иностранное предприятие должно рассчитаться с истцом в течении полугода, передает издание «Коммерсант».