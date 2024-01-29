Знаменитый российско-украинский актер сбежал из ВСУ

Актер Александр Печерица покинул ряды ВСУ

29 января 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Александр Печерица покинул ряды ВСУ по «семейным обстоятельствам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российско-украинский актер Александр Печерица, известный по сериалу Мухтар, покинул ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В принятии этого решения он сослался на семейные обстоятельства. «Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — приводят слова Александра Печерицы украинское интернет-издание «Обозреватель». Говоря о причинах ухода из ВСУ, актер ответил уклончиво, сославшись на «семейные обстоятельства». Однако в разговоре с украинским СМИ, Печерица неоднократно делал акцент на страхе. Александр Печерица находился в составе 128-го батальона, который проводил боевые действия на харьковском направлении. Также актер подчеркнул, что в настоящий момент его семья находится за пределами Украины. Александр Печерица снялся в более, чем 30 фильмах и сериалах, включая «Возвращение Мухтара 3» и «Брат за брата». Он вступил в тероборону ВСУ с начала спецоперации РФ на Украине, передает телеканал «Царьград».

Российско-украинский актер Александр Печерица, известный по сериалу Мухтар, покинул ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В принятии этого решения он сослался на семейные обстоятельства. «Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — приводят слова Александра Печерицы украинское интернет-издание «Обозреватель». Говоря о причинах ухода из ВСУ, актер ответил уклончиво, сославшись на «семейные обстоятельства». Однако в разговоре с украинским СМИ, Печерица неоднократно делал акцент на страхе. Александр Печерица находился в составе 128-го батальона, который проводил боевые действия на харьковском направлении. Также актер подчеркнул, что в настоящий момент его семья находится за пределами Украины. Александр Печерица снялся в более, чем 30 фильмах и сериалах, включая «Возвращение Мухтара 3» и «Брат за брата». Он вступил в тероборону ВСУ с начала спецоперации РФ на Украине, передает телеканал «Царьград».