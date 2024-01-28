В Пермском крае проведут турнир по подкидному дураку

Турнир по подкидному дураку проводится в Кудымкаре с 2010 года
В Кудымкаре (Пермский край) 9 февраля проведут традиционный турнир по подкидному дураку. Организаторы обещают победителю приз в 10 тысяч рублей.
«В пятницу, 9 февраля в кудымкарском кафе пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Вход платный. Главный приз организаторы обещают солидный — 10 тысяч рублей», — сообщает «Парма новости».
История турнира началась в 2010 году, инициатором тогда выступило само издание «Парма новости». Изначально мероприятие проводили в местном КДЦ, а позже за турнир взялись другие организаторы и перевезли его в кафе.
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