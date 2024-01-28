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В Пермском крае проведут турнир по подкидному дураку

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по подкидному дураку проводится в Кудымкаре с 2010 года Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) 9 февраля проведут традиционный турнир по подкидному дураку. Организаторы обещают победителю приз в 10 тысяч рублей.

«‎В пятницу, 9 февраля в кудымкарском кафе пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Вход платный. Главный приз организаторы обещают солидный — 10 тысяч рублей», — сообщает «‎Парма новости».

История турнира началась в 2010 году, инициатором тогда выступило само издание «‎Парма новости». Изначально мероприятие проводили в местном КДЦ, а позже за турнир взялись другие организаторы и перевезли его в кафе.

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В Кудымкаре (Пермский край) 9 февраля проведут традиционный турнир по подкидному дураку. Организаторы обещают победителю приз в 10 тысяч рублей. «‎В пятницу, 9 февраля в кудымкарском кафе пройдет традиционный турнир по подкидному дураку. Вход платный. Главный приз организаторы обещают солидный — 10 тысяч рублей», — сообщает «‎Парма новости». История турнира началась в 2010 году, инициатором тогда выступило само издание «‎Парма новости». Изначально мероприятие проводили в местном КДЦ, а позже за турнир взялись другие организаторы и перевезли его в кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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