Семья Ельцина отказалась лететь в Екатеринбург на его день рождения

29 января 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 93 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Семья первого президента России Бориса Ельцина не планирует участвовать в официальных мероприятиях по случаю его дня рождения 1 февраля. Список статусных гостей, в том числе от власти, также пока неизвестен, рассказали URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. «Участие членов семьи не планируется. Приглашение мы отправляли, о причинах отказа нас не уведомляли. Информация по другим гостям уточняется», — поделилась представитель центра. В департаменте информполитики Свердловской области на момент публикации также не смогли рассказать, кто из членов правительства примет участие в мероприятии. Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева от комментариев корреспонденту воздержалась. 1 февраля 2024 года Борису Ельцину исполнилось бы 93 года. В этот день в 10:00 утра состоится возложение цветов, затем в ЕЦ проведут обзорные экскурсии по музею Бориса Ельцина. В последний раз семья первого президента приезжала в Екатеринбург в 2020 году. Тогда в памятных мероприятиях по случаю его дня рождения принимали участие дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова с мужем Валерием и сыном Иваном, а также вдова Ельцина Наина. На 90-летний юбилей в 2021 году близкие первого президента не приезжали из-за пандемии, в другие годы 1 февраля они возлагали цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. «Те, кто в день рождения Бориса Ельцина приходят на Новодевичье кладбище почтить его память, делают это в течение дня без предварительных согласований», — добавили в пресс-службе ЕЦ. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля. С 1991 по 1999 года он был первым президентом Российской Федерации. В апреле 2007-го Ельцин скончался в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь открыт Ельцин Центр. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го, в день 92-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья первого президента России Бориса Ельцина не планирует участвовать в официальных мероприятиях по случаю его дня рождения 1 февраля. Список статусных гостей, в том числе от власти, также пока неизвестен, рассказали URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. «Участие членов семьи не планируется. Приглашение мы отправляли, о причинах отказа нас не уведомляли. Информация по другим гостям уточняется», — поделилась представитель центра. В департаменте информполитики Свердловской области на момент публикации также не смогли рассказать, кто из членов правительства примет участие в мероприятии. Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева от комментариев корреспонденту воздержалась. 1 февраля 2024 года Борису Ельцину исполнилось бы 93 года. В этот день в 10:00 утра состоится возложение цветов, затем в ЕЦ проведут обзорные экскурсии по музею Бориса Ельцина. В последний раз семья первого президента приезжала в Екатеринбург в 2020 году. Тогда в памятных мероприятиях по случаю его дня рождения принимали участие дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова с мужем Валерием и сыном Иваном, а также вдова Ельцина Наина. На 90-летний юбилей в 2021 году близкие первого президента не приезжали из-за пандемии, в другие годы 1 февраля они возлагали цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. «Те, кто в день рождения Бориса Ельцина приходят на Новодевичье кладбище почтить его память, делают это в течение дня без предварительных согласований», — добавили в пресс-службе ЕЦ. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля. С 1991 по 1999 года он был первым президентом Российской Федерации. В апреле 2007-го Ельцин скончался в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь открыт Ельцин Центр. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го, в день 92-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии.