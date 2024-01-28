28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Овчарка нашла взрывчатку у жителя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкая овчарка учуяла запах пороха в пристройке к дому жителя ХМАО Фото:

В Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка Хольф помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны.

«37-летний местный житель Октябрьского района незаконно хранил порох и самодельные патроны, но добровольно выдавать их полиции во время обыска мужчина не захотел. Полицейский-кинолог задействовал немецкую овчарку по кличке Хольф: собаку заинтересовал запах коробки в пристройке дома, и она обозначила наличие там взрывчатых веществ», — сообщается на официальном сайте УМВД по ХМАО.

Разрешения на ношение оружия у мужчины не было. Он объяснил полиции, что нашел порох на берегу реки, а патроны сделал сам. На нарушителя завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Луговом Кондинского района ХМАО полицейские нашли у местного жителя три банки пороха. Мужчина использовал его для растопки печи.

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В Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка Хольф помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны. «37-летний местный житель Октябрьского района незаконно хранил порох и самодельные патроны, но добровольно выдавать их полиции во время обыска мужчина не захотел. Полицейский-кинолог задействовал немецкую овчарку по кличке Хольф: собаку заинтересовал запах коробки в пристройке дома, и она обозначила наличие там взрывчатых веществ», — сообщается на официальном сайте УМВД по ХМАО. Разрешения на ношение оружия у мужчины не было. Он объяснил полиции, что нашел порох на берегу реки, а патроны сделал сам. На нарушителя завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что в поселке Луговом Кондинского района ХМАО полицейские нашли у местного жителя три банки пороха. Мужчина использовал его для растопки печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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