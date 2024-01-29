Пожарная машина столкнулась с легковушкой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми пожарная машина чуть не сбила женщину на пешеходном переходе. На перекрестке в экипаж пожарных врезалось легковое авто и машину отбросило в сторону пешехода. Видео с инцидентом опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь».

«Пожарная машина ехала на смену, и не доехала. Чудом женщина не пострадала», — говорится в telegram-канале.

На видео заметно, что пермячка начинает переходить дорогу, но останавливается, когда видит пожарную машину. После этого на перекрестке в нее врезается легковушка, и машину отбрасывает на тротуар. В ГИБДД по Пермскому краю направлен запрос.