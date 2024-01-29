В Перми пожарная машина чуть не сбила пешехода. Видео

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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарная машина столкнулась с легковушкой Фото:

В Перми пожарная машина чуть не сбила женщину на пешеходном переходе. На перекрестке в экипаж пожарных врезалось легковое авто и машину отбросило в сторону пешехода. Видео с инцидентом опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь».

«Пожарная машина ехала на смену, и не доехала. Чудом женщина не пострадала», — говорится в telegram-канале.

На видео заметно, что пермячка начинает переходить дорогу, но останавливается, когда видит пожарную машину. После этого на перекрестке в нее врезается легковушка, и машину отбрасывает на тротуар. В ГИБДД по Пермскому краю направлен запрос.

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В Перми пожарная машина чуть не сбила женщину на пешеходном переходе. На перекрестке в экипаж пожарных врезалось легковое авто и машину отбросило в сторону пешехода. Видео с инцидентом опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь». «Пожарная машина ехала на смену, и не доехала. Чудом женщина не пострадала», — говорится в telegram-канале. На видео заметно, что пермячка начинает переходить дорогу, но останавливается, когда видит пожарную машину. После этого на перекрестке в нее врезается легковушка, и машину отбрасывает на тротуар. В ГИБДД по Пермскому краю направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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