Мэрию пермского города поймали на нарушении закона

УФАС выдало предупреждение мэрии Кудымкара из-за нарушения закона

29 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

УФАС указало, что нужно исполнить предупреждение до 19 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Кудымкара (Пермский край) получила предупреждение от пермского управления ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия нарушила порядок определения перевозчика для муниципального маршрута, сообщается в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 „Кирзавод — с. Пешнигорт“, создав преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок. Администрации Кудымкара вынесено предупреждение», — сообщает управление. Установлено, что в 2023 году мэрия два раза незаконно выдала подрядчику свидетельство об осуществлении перевозок, хотя должна была выбрать перевозчика с помощью законных процедур. УФАС выдало предупреждение, согласно которому, администрация должна прекратить действие свидетельства о перевозках до 19 февраля.

Администрация Кудымкара (Пермский край) получила предупреждение от пермского управления ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия нарушила порядок определения перевозчика для муниципального маршрута, сообщается в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 „Кирзавод — с. Пешнигорт“, создав преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок. Администрации Кудымкара вынесено предупреждение», — сообщает управление. Установлено, что в 2023 году мэрия два раза незаконно выдала подрядчику свидетельство об осуществлении перевозок, хотя должна была выбрать перевозчика с помощью законных процедур. УФАС выдало предупреждение, согласно которому, администрация должна прекратить действие свидетельства о перевозках до 19 февраля.