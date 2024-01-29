Мэрию пермского города поймали на нарушении закона

УФАС выдало предупреждение мэрии Кудымкара из-за нарушения закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
УФАС указало, что нужно исполнить предупреждение до 19 февраля Фото:

Администрация Кудымкара (Пермский край) получила предупреждение от пермского управления ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия нарушила порядок определения перевозчика для муниципального маршрута, сообщается в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 „Кирзавод — с. Пешнигорт“, создав преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок. Администрации Кудымкара вынесено предупреждение», — сообщает управление.

Установлено, что в 2023 году мэрия два раза незаконно выдала подрядчику свидетельство об осуществлении перевозок, хотя должна была выбрать перевозчика с помощью законных процедур. УФАС выдало предупреждение, согласно которому, администрация должна прекратить действие свидетельства о перевозках до 19 февраля.

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Администрация Кудымкара (Пермский край) получила предупреждение от пермского управления ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия нарушила порядок определения перевозчика для муниципального маршрута, сообщается в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 „Кирзавод — с. Пешнигорт“, создав преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок. Администрации Кудымкара вынесено предупреждение», — сообщает управление. Установлено, что в 2023 году мэрия два раза незаконно выдала подрядчику свидетельство об осуществлении перевозок, хотя должна была выбрать перевозчика с помощью законных процедур. УФАС выдало предупреждение, согласно которому, администрация должна прекратить действие свидетельства о перевозках до 19 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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