Мэрию пермского города поймали на нарушении закона

Администрация Кудымкара (Пермский край) получила предупреждение от пермского управления ФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия нарушила порядок определения перевозчика для муниципального маршрута, сообщается в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте».
«Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 „Кирзавод — с. Пешнигорт“, создав преимущественные условия деятельности определенной организации, что могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок. Администрации Кудымкара вынесено предупреждение», — сообщает управление.
Установлено, что в 2023 году мэрия два раза незаконно выдала подрядчику свидетельство об осуществлении перевозок, хотя должна была выбрать перевозчика с помощью законных процедур. УФАС выдало предупреждение, согласно которому, администрация должна прекратить действие свидетельства о перевозках до 19 февраля.
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