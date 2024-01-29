Общество Здоровье Baza: пилот рухнувшего в Афганистане бизнес-джета попал в реанимацию 29 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + Второго пилота бизнес-джета Falcon 10 готовят к операции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Один из пилотов упавшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 попал в реанимацию. У мужчины диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. «У Аркадия Грачева диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина находится в реанимации, его готовят к операции», — сообщает Baza. Другому пилоту Дмитрию Белякову, наоборот стало лучше. После приезда в Москву у мужчины диагностировали инфаркт. Ему провели операцию, 29 января он переведен из реанимации в обычную палату. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позже оказалось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Проверка документов также показала, что самолет имеет 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов. Один из пилотов упавшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 попал в реанимацию. У мужчины диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. «У Аркадия Грачева диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина находится в реанимации, его готовят к операции», — сообщает Baza. Другому пилоту Дмитрию Белякову, наоборот стало лучше. После приезда в Москву у мужчины диагностировали инфаркт. Ему провели операцию, 29 января он переведен из реанимации в обычную палату. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позже оказалось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Проверка документов также показала, что самолет имеет 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям