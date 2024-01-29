Baza: пилот рухнувшего в Афганистане бизнес-джета попал в реанимацию

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Второго пилота бизнес-джета Falcon 10 готовят к операции Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Один из пилотов упавшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 попал в реанимацию. У мужчины диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.

«У Аркадия Грачева диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина находится в реанимации, его готовят к операции», — сообщает Baza.

Другому пилоту Дмитрию Белякову, наоборот стало лучше. После приезда в Москву у мужчины диагностировали инфаркт. Ему провели операцию, 29 января он переведен из реанимации в обычную палату.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позже оказалось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Проверка документов также показала, что самолет имеет 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов.

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Один из пилотов упавшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 попал в реанимацию. У мужчины диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. «У Аркадия Грачева диагностирован перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина находится в реанимации, его готовят к операции», — сообщает Baza. Другому пилоту Дмитрию Белякову, наоборот стало лучше. После приезда в Москву у мужчины диагностировали инфаркт. Ему провели операцию, 29 января он переведен из реанимации в обычную палату. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позже оказалось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Проверка документов также показала, что самолет имеет 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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