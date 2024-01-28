Пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полеты

29 января 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Пилоты предоставили в ведомство поддельные документы о переподготовке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов у членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане. Летчики предоставили поддельные документы о прохождении подготовки к управлению данным летательным аппаратом в США. «Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в горах Афганистана. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин. Оба летчика подделали документы о прохождении подготовки на Falcon 10 в США», — передают «Известия» содержание документа. Согласно документам, летчики переобучились на управление бизнес-джетом Falcon 10 в США, в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International в мае 2023 года. Но программа обучения на этот тип самолетов в американском центре не была одобрена Росавиацией. Аннулирование свидетельств у членов экипажа инициировал Госавианадзор. Издание уточняет, что у ведомства есть и вопросы к техническому состоянию бизнес-джета. Проверка документов выявила более 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позднее выяснилось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов у членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане. Летчики предоставили поддельные документы о прохождении подготовки к управлению данным летательным аппаратом в США. «Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в горах Афганистана. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин. Оба летчика подделали документы о прохождении подготовки на Falcon 10 в США», — передают «Известия» содержание документа. Согласно документам, летчики переобучились на управление бизнес-джетом Falcon 10 в США, в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International в мае 2023 года. Но программа обучения на этот тип самолетов в американском центре не была одобрена Росавиацией. Аннулирование свидетельств у членов экипажа инициировал Госавианадзор. Издание уточняет, что у ведомства есть и вопросы к техническому состоянию бизнес-джета. Проверка документов выявила более 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позднее выяснилось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок.