Политика Лукашенко: Россия страдает больше всего 29 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко оценил страдания России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия стоит в авангарде создания многополярного мира, оттого страдает больше всего. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании госсовета Союзного государства. «Россия большую нагрузку несет, и страдает больше, чем кто не было. Причины: и хуситы, и Ближний Восток, и южно-китайское море и Тайвань. Это все оттого, что грядет многополярный мир. Этого монополисту не хочется, вот всеми методами пытается удержать однополярный мир», — сказал Лукашенко на заседании. Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета также высказался о взаимодействии между странами. По его словам, Россия и Беларусь плотно поддерживают друг друга на мировой арене. Россия стоит в авангарде создания многополярного мира, оттого страдает больше всего. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании госсовета Союзного государства. «Россия большую нагрузку несет, и страдает больше, чем кто не было. Причины: и хуситы, и Ближний Восток, и южно-китайское море и Тайвань. Это все оттого, что грядет многополярный мир. Этого монополисту не хочется, вот всеми методами пытается удержать однополярный мир», — сказал Лукашенко на заседании. Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета также высказался о взаимодействии между странами. По его словам, Россия и Беларусь плотно поддерживают друг друга на мировой арене. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям