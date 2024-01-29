Лукашенко: Россия страдает больше всего

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко оценил страдания России Фото:

Россия стоит в авангарде создания многополярного мира, оттого страдает больше всего. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании госсовета Союзного государства.

«Россия большую нагрузку несет, и страдает больше, чем кто не было. Причины: и хуситы, и Ближний Восток, и южно-китайское море и Тайвань. Это все оттого, что грядет многополярный мир. Этого монополисту не хочется, вот всеми методами пытается удержать однополярный мир», — сказал Лукашенко на заседании.

Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета также высказался о взаимодействии между странами. По его словам, Россия и Беларусь плотно поддерживают друг друга на мировой арене.

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Россия стоит в авангарде создания многополярного мира, оттого страдает больше всего. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании госсовета Союзного государства. «Россия большую нагрузку несет, и страдает больше, чем кто не было. Причины: и хуситы, и Ближний Восток, и южно-китайское море и Тайвань. Это все оттого, что грядет многополярный мир. Этого монополисту не хочется, вот всеми методами пытается удержать однополярный мир», — сказал Лукашенко на заседании. Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета также высказался о взаимодействии между странами. По его словам, Россия и Беларусь плотно поддерживают друг друга на мировой арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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