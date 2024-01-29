Лукашенко: Россия страдает больше всего

Россия стоит в авангарде создания многополярного мира, оттого страдает больше всего. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании госсовета Союзного государства.
«Россия большую нагрузку несет, и страдает больше, чем кто не было. Причины: и хуситы, и Ближний Восток, и южно-китайское море и Тайвань. Это все оттого, что грядет многополярный мир. Этого монополисту не хочется, вот всеми методами пытается удержать однополярный мир», — сказал Лукашенко на заседании.
Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета также высказался о взаимодействии между странами. По его словам, Россия и Беларусь плотно поддерживают друг друга на мировой арене.
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