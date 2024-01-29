Прокуратура лишит пермского шизофреника водительских прав

Суд удовлетворил требование о лишении прав пермяка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Дзержинского района Перми в ходе очередной проверки выявила больного шизофренией пермяка, у которого были водительские права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы мужчину лишили прав, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен гражданин, состоящий на учете в ГБУЗ Пермского края „Краевая клиническая психиатрическая больница“, имеющий диагноз: „Приступообразная шизофрения, шизоаффективный вариант“. При этом, мужчина имел разрешенные категории управления транспортными средствами», — говорится на сайте. Для больных с таким диагнозом в России установлен запрет на занятие некоторыми видами профессиональной деятельности, в том числе и на вождение.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием лишить пермяка права управления транспортным средством. Иск судом был удовлетворен полностью. Исполнение закона находится на контроле прокуратуры.