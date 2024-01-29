Прокуратура лишит пермского шизофреника водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Суд удовлетворил требование о лишении прав пермяка Фото:

Прокуратура Дзержинского района Перми в ходе очередной проверки выявила больного шизофренией пермяка, у которого были водительские права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы мужчину лишили прав, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен гражданин, состоящий на учете в ГБУЗ Пермского края „Краевая клиническая психиатрическая больница“, имеющий диагноз: „Приступообразная шизофрения, шизоаффективный вариант“. При этом, мужчина имел разрешенные категории управления транспортными средствами», — говорится на сайте. Для больных с таким диагнозом в России установлен запрет на занятие некоторыми видами профессиональной деятельности, в том числе и на вождение.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием лишить пермяка права управления транспортным средством. Иск судом был удовлетворен полностью. Исполнение закона находится на контроле прокуратуры.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Дзержинского района Перми в ходе очередной проверки выявила больного шизофренией пермяка, у которого были водительские права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы мужчину лишили прав, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий выявлен гражданин, состоящий на учете в ГБУЗ Пермского края „Краевая клиническая психиатрическая больница“, имеющий диагноз: „Приступообразная шизофрения, шизоаффективный вариант“. При этом, мужчина имел разрешенные категории управления транспортными средствами», — говорится на сайте. Для больных с таким диагнозом в России установлен запрет на занятие некоторыми видами профессиональной деятельности, в том числе и на вождение. По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием лишить пермяка права управления транспортным средством. Иск судом был удовлетворен полностью. Исполнение закона находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...