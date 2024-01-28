28 января 2024
27 января 2024

В ЯНАО подорожает проезд в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, автобусная остановка, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка, паз
В Пуровском районе ЯНАО с 1 февраля проиндексируют тарифы на перевозки Фото:

В Пуровском районе ЯНАО с первого февраля подорожает проезд в автобусах муниципальных маршрутов. В райцентре Тарко-Сале за поездку придется заплатить 30 рублей по карте и 35 рублей при наличном расчете, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Приказом устанавливаются льготные тарифы на новый муниципальный маршрут „город Тарко-Сале — район Сывдарма“, „район Сывдарма — город Тарко-Сале“. Остальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории муниципального округа Пуровский район ЯНАО проиндексированы и дифференцированы по районам», — прокомментировали опубликованный на официальном сайте документ в пресс-службе правительства.

Проезд по маршруту между Тарко-Сале и Пуровском будет стоить 50 рублей при безналичном расчете и 55 при расчете наличными. До Сывдармы можно доехать за 160 рублей при оплате картой и за 170 рублей при оплате наличными. Из Сывдармы до Пуровска перевозка будет стоить 110 и 115 рублей, в зависимости от формы оплаты.

По данным окружного правительства, жители ЯНАО стали чаще пользоваться общественным транспортом. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок.

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В Пуровском районе ЯНАО с первого февраля подорожает проезд в автобусах муниципальных маршрутов. В райцентре Тарко-Сале за поездку придется заплатить 30 рублей по карте и 35 рублей при наличном расчете, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Приказом устанавливаются льготные тарифы на новый муниципальный маршрут „город Тарко-Сале — район Сывдарма“, „район Сывдарма — город Тарко-Сале“. Остальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории муниципального округа Пуровский район ЯНАО проиндексированы и дифференцированы по районам», — прокомментировали опубликованный на официальном сайте документ в пресс-службе правительства. Проезд по маршруту между Тарко-Сале и Пуровском будет стоить 50 рублей при безналичном расчете и 55 при расчете наличными. До Сывдармы можно доехать за 160 рублей при оплате картой и за 170 рублей при оплате наличными. Из Сывдармы до Пуровска перевозка будет стоить 110 и 115 рублей, в зависимости от формы оплаты. По данным окружного правительства, жители ЯНАО стали чаще пользоваться общественным транспортом. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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