В ЯНАО подорожает проезд в автобусах

29 января 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе ЯНАО с 1 февраля проиндексируют тарифы на перевозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО с первого февраля подорожает проезд в автобусах муниципальных маршрутов. В райцентре Тарко-Сале за поездку придется заплатить 30 рублей по карте и 35 рублей при наличном расчете, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Приказом устанавливаются льготные тарифы на новый муниципальный маршрут „город Тарко-Сале — район Сывдарма“, „район Сывдарма — город Тарко-Сале“. Остальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории муниципального округа Пуровский район ЯНАО проиндексированы и дифференцированы по районам», — прокомментировали опубликованный на официальном сайте документ в пресс-службе правительства. Проезд по маршруту между Тарко-Сале и Пуровском будет стоить 50 рублей при безналичном расчете и 55 при расчете наличными. До Сывдармы можно доехать за 160 рублей при оплате картой и за 170 рублей при оплате наличными. Из Сывдармы до Пуровска перевозка будет стоить 110 и 115 рублей, в зависимости от формы оплаты. По данным окружного правительства, жители ЯНАО стали чаще пользоваться общественным транспортом. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок.

В Пуровском районе ЯНАО с первого февраля подорожает проезд в автобусах муниципальных маршрутов. В райцентре Тарко-Сале за поездку придется заплатить 30 рублей по карте и 35 рублей при наличном расчете, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Приказом устанавливаются льготные тарифы на новый муниципальный маршрут „город Тарко-Сале — район Сывдарма“, „район Сывдарма — город Тарко-Сале“. Остальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории муниципального округа Пуровский район ЯНАО проиндексированы и дифференцированы по районам», — прокомментировали опубликованный на официальном сайте документ в пресс-службе правительства. Проезд по маршруту между Тарко-Сале и Пуровском будет стоить 50 рублей при безналичном расчете и 55 при расчете наличными. До Сывдармы можно доехать за 160 рублей при оплате картой и за 170 рублей при оплате наличными. Из Сывдармы до Пуровска перевозка будет стоить 110 и 115 рублей, в зависимости от формы оплаты. По данным окружного правительства, жители ЯНАО стали чаще пользоваться общественным транспортом. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок.