Жители ЯНАО стали чаще предпочитать общественный транспорт

В 2023 году 16 миллионов ямальцев совершили поездки на городских автобусах

25 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Средний возраст автобусов на Ямале — не более четырех лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще ездить на городских автобусах. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, что стало на 17% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Большинству городских автобусов, которые сейчас выходят на линию, не более четырех лет. Они приспособлены к условиям Крайнего Севера, адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдением», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта при дорожном департаменте ЯНАО Александр Стихин отметил комплексный подход к развитию и работе общественного транспорта в округе. «Это не только обновление автобусного парка в муниципалитетах, но и развитие маршрутной сети, установка теплых остановочных павильонов, развитие пассажирской инфраструктуры региона, а также расширение пакета льгот для ямальцев», — подчеркнул Стихин. Пассажирский автопарк на Ямале обновлен на 92% за последние пять лет. Для газотурбинных автобусов были дополнительно открыты заправочные станции в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще ездить на городских автобусах. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, что стало на 17% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Большинству городских автобусов, которые сейчас выходят на линию, не более четырех лет. Они приспособлены к условиям Крайнего Севера, адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдением», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта при дорожном департаменте ЯНАО Александр Стихин отметил комплексный подход к развитию и работе общественного транспорта в округе. «Это не только обновление автобусного парка в муниципалитетах, но и развитие маршрутной сети, установка теплых остановочных павильонов, развитие пассажирской инфраструктуры региона, а также расширение пакета льгот для ямальцев», — подчеркнул Стихин. Пассажирский автопарк на Ямале обновлен на 92% за последние пять лет. Для газотурбинных автобусов были дополнительно открыты заправочные станции в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко.