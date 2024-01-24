24 января 2024

Жители ЯНАО стали чаще предпочитать общественный транспорт

В 2023 году 16 миллионов ямальцев совершили поездки на городских автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний возраст автобусов на Ямале — не более четырех лет Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще ездить на городских автобусах. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, что стало на 17% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа.

«Большинству городских автобусов, которые сейчас выходят на линию, не более четырех лет. Они приспособлены к условиям Крайнего Севера, адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдением», — сообщили на портале правительства ЯНАО.

Начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта при дорожном департаменте ЯНАО Александр Стихин отметил комплексный подход к развитию и работе общественного транспорта в округе. «Это не только обновление автобусного парка в муниципалитетах, но и развитие маршрутной сети, установка теплых остановочных павильонов, развитие пассажирской инфраструктуры региона, а также расширение пакета льгот для ямальцев», — подчеркнул Стихин.

Пассажирский автопарк на Ямале обновлен на 92% за последние пять лет. Для газотурбинных автобусов были дополнительно открыты заправочные станции в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще ездить на городских автобусах. В 2023 году ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, что стало на 17% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Большинству городских автобусов, которые сейчас выходят на линию, не более четырех лет. Они приспособлены к условиям Крайнего Севера, адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдением», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта при дорожном департаменте ЯНАО Александр Стихин отметил комплексный подход к развитию и работе общественного транспорта в округе. «Это не только обновление автобусного парка в муниципалитетах, но и развитие маршрутной сети, установка теплых остановочных павильонов, развитие пассажирской инфраструктуры региона, а также расширение пакета льгот для ямальцев», — подчеркнул Стихин. Пассажирский автопарк на Ямале обновлен на 92% за последние пять лет. Для газотурбинных автобусов были дополнительно открыты заправочные станции в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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