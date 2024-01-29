Экономист Лобода предупредил о повышении курса доллара до 120 рублей

30 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Обязательная продажа валютной выручке сыграет не на пользу рублю, сказал Андрей Лобода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Снижение цен на газ и нефть, а также отток капитала из страны могут привести во втором квартале 2024 года (с апреля по июнь) к скачку доллара до 120 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «В целом во втором квартале 2024 года на фоне обвала экспорта товаров, оттока капитала и снижения цен на углеводороды существует серьезная угроза падения курса рубля до 110-120 рублей за доллар. Вероятность реализации такого сценария — 20-25%. Также новый скачок доллара возможен, когда отменят обязательную продажу экспортерами валютной выручки. Это может как раз произойти в апреле—мае», — сказал Андрей Лобода. На пользу рублю может пойти продление жесткой монетарной политики, сообщил эксперт. «Если до конца февраля будет объявлено, что обязательную продажу валюты экспортерами продлят и после 30 апреля, рубль может существенно укрепиться. Если Центробанк решит сохранить ключевую ставку на уровне 16%, то для рубля, скорее всего, это будет положительным сигналом. При этом геополитических рисков, новых санкций и каких-либо неожиданных „черных лебедей“ никто не отменял. Так что прогнозируем в феврале 85-93 рублей за доллар», — отметил экономист. По данным Мосбиржи, курс доллара поднимался до 90,05 рубля. В прошлый раз подобная планка была достигнута 16 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снижение цен на газ и нефть, а также отток капитала из страны могут привести во втором квартале 2024 года (с апреля по июнь) к скачку доллара до 120 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «В целом во втором квартале 2024 года на фоне обвала экспорта товаров, оттока капитала и снижения цен на углеводороды существует серьезная угроза падения курса рубля до 110-120 рублей за доллар. Вероятность реализации такого сценария — 20-25%. Также новый скачок доллара возможен, когда отменят обязательную продажу экспортерами валютной выручки. Это может как раз произойти в апреле—мае», — сказал Андрей Лобода. На пользу рублю может пойти продление жесткой монетарной политики, сообщил эксперт. «Если до конца февраля будет объявлено, что обязательную продажу валюты экспортерами продлят и после 30 апреля, рубль может существенно укрепиться. Если Центробанк решит сохранить ключевую ставку на уровне 16%, то для рубля, скорее всего, это будет положительным сигналом. При этом геополитических рисков, новых санкций и каких-либо неожиданных „черных лебедей“ никто не отменял. Так что прогнозируем в феврале 85-93 рублей за доллар», — отметил экономист. По данным Мосбиржи, курс доллара поднимался до 90,05 рубля. В прошлый раз подобная планка была достигнута 16 января.