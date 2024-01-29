В ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ

Замороженные активы РФ в Европе планируют использовать
Послы Евросоюза приняли предварительное соглашение Еврокомиссии по применению доходов от замороженных российских активов. Об этом заявлено в сообщении бельгийского председательства.
«Постпреды ЕС согласовали <…> предложение [ЕК] по использованию доходов от замороженных активов РФ», — передает миссия Бельгии при ЕС. Слова приводит ТАСС.
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