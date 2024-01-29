29 января 2024

В ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, евро, валюта, деньги
Замороженные активы РФ в Европе планируют использовать Фото:

Послы Евросоюза приняли предварительное соглашение Еврокомиссии по применению доходов от замороженных российских активов. Об этом заявлено в сообщении бельгийского председательства.

«Постпреды ЕС согласовали <…> предложение [ЕК] по использованию доходов от замороженных активов РФ», — передает миссия Бельгии при ЕС. Слова приводит ТАСС.

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Послы Евросоюза приняли предварительное соглашение Еврокомиссии по применению доходов от замороженных российских активов. Об этом заявлено в сообщении бельгийского председательства. «Постпреды ЕС согласовали <…> предложение [ЕК] по использованию доходов от замороженных активов РФ», — передает миссия Бельгии при ЕС. Слова приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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