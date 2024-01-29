Блинкен пообещал «самый амбициозный» саммит НАТО

30 января 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Саммит призван показать, как страны участники адаптируются к мировым угрозам Фото: официальный сайт президента Украины Ближайший саммит НАТО, который запланирован на июль текущего года, должен стать «самым амбициозным» со времен холодной войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами. «Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам», — передает заявление Блинкена РИА Новости. Как угрозу политик назвал Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве. Проведение саммита запланировано в Вашингтоне. Еще до саммита страны НАТО планируют ввести систему «военного Шенгена», передает издание The Times со ссылкой на источники. Она позволит военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, создание «военного Шенгена» создаст дополнительную напряженность в Европе и не может не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.

Ближайший саммит НАТО, который запланирован на июль текущего года, должен стать «самым амбициозным» со времен холодной войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами. «Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам», — передает заявление Блинкена РИА Новости. Как угрозу политик назвал Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве. Проведение саммита запланировано в Вашингтоне. Еще до саммита страны НАТО планируют ввести систему «военного Шенгена», передает издание The Times со ссылкой на источники. Она позволит военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, создание «военного Шенгена» создаст дополнительную напряженность в Европе и не может не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.