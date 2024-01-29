29 января 2024

Блинкен пообещал «самый амбициозный» саммит НАТО

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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато
Саммит призван показать, как страны участники адаптируются к мировым угрозам Фото:

Ближайший саммит НАТО, который запланирован на июль текущего года, должен стать «самым амбициозным» со времен холодной войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами.

«Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам», — передает заявление Блинкена РИА Новости.

Как угрозу политик назвал Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве. Проведение саммита запланировано в Вашингтоне.

Еще до саммита страны НАТО планируют ввести систему «военного Шенгена», передает издание The Times со ссылкой на источники. Она позволит военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, создание «военного Шенгена» создаст дополнительную напряженность в Европе и не может не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.

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Ближайший саммит НАТО, который запланирован на июль текущего года, должен стать «самым амбициозным» со времен холодной войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами. «Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам», — передает заявление Блинкена РИА Новости. Как угрозу политик назвал Россию, Китай и борьбу с терроризмом в киберпространстве. Проведение саммита запланировано в Вашингтоне. Еще до саммита страны НАТО планируют ввести систему «военного Шенгена», передает издание The Times со ссылкой на источники. Она позволит военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, создание «военного Шенгена» создаст дополнительную напряженность в Европе и не может не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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