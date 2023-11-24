Песков ответил на вопрос о создании «военного Шенгена» в НАТО

Песков: НАТО считает РФ очевидным противником
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Создание «военного Шенгена» создаст напряженность в Европе, заявил Песков Фото:

Создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Альянс считает Россию очевидным противником. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. То есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — заявил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Это не может не вызывать обеспокоенности и не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.

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Создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Альянс считает Россию очевидным противником. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. То есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — заявил Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Это не может не вызывать обеспокоенности и не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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