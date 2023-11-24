Песков ответил на вопрос о создании «военного Шенгена» в НАТО

Песков: НАТО считает РФ очевидным противником

24 ноября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Создание «военного Шенгена» создаст напряженность в Европе, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Альянс считает Россию очевидным противником. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. То есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — заявил Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Это не может не вызывать обеспокоенности и не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.

Создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Альянс считает Россию очевидным противником. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. То есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — заявил Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Это не может не вызывать обеспокоенности и не приводить к ответным мерам для обеспечения безопасности РФ.