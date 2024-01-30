В челябинских новостройках за год стоимость квадратного метра выросла на 41%

«Мир квартир»: в среднем новостройки в Челябинске стоят 6,7 млн рублей

30 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска — 120 тысяч 687 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинских новостройках в 2023 году стоимость квадратного метра выросла на 41% до 120 тысяч 687 рублей. На данный момент средняя цена квартир в строящихся домах составляет шесть миллионов 740 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости. «За 12 месяцев 2023 года квадратный метр в новостройках вырос в цене на 41%. Средняя стоимость квадрата сейчас составляет 120 тысяч 687 рублей. В Челябинске средняя цена квартир в новостройках почти сравнялась со средней по России — шесть миллионов 740 тысяч в Челябинске, в среднем по РФ — шесть миллионов 940 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Как объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост. При этом, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах на данный момент уже началось снижение. Эксперт не исключает того, что тренд на снижение цен на рынке новостроек продолжится в феврале—марте 2024 года. Это связно с тем, что выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков.

В Челябинских новостройках в 2023 году стоимость квадратного метра выросла на 41% до 120 тысяч 687 рублей. На данный момент средняя цена квартир в строящихся домах составляет шесть миллионов 740 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости. «За 12 месяцев 2023 года квадратный метр в новостройках вырос в цене на 41%. Средняя стоимость квадрата сейчас составляет 120 тысяч 687 рублей. В Челябинске средняя цена квартир в новостройках почти сравнялась со средней по России — шесть миллионов 740 тысяч в Челябинске, в среднем по РФ — шесть миллионов 940 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Как объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост. При этом, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах на данный момент уже началось снижение. Эксперт не исключает того, что тренд на снижение цен на рынке новостроек продолжится в феврале—марте 2024 года. Это связно с тем, что выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков.