В челябинских новостройках за год стоимость квадратного метра выросла на 41%

«Мир квартир»: в среднем новостройки в Челябинске стоят 6,7 млн рублей
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, жилье, стройка
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска — 120 тысяч 687 рублей Фото:

В Челябинских новостройках в 2023 году стоимость квадратного метра выросла на 41% до 120 тысяч 687 рублей. На данный момент средняя цена квартир в строящихся домах составляет шесть миллионов 740 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости.

«За 12 месяцев 2023 года квадратный метр в новостройках вырос в цене на 41%. Средняя стоимость квадрата сейчас составляет 120 тысяч 687 рублей. В Челябинске средняя цена квартир в новостройках почти сравнялась со средней по России — шесть миллионов 740 тысяч в Челябинске, в среднем по РФ — шесть миллионов 940 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».

Как объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост. При этом, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах на данный момент уже началось снижение.

Эксперт не исключает того, что тренд на снижение цен на рынке новостроек продолжится в феврале—марте 2024 года. Это связно с тем, что выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков.

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В Челябинских новостройках в 2023 году стоимость квадратного метра выросла на 41% до 120 тысяч 687 рублей. На данный момент средняя цена квартир в строящихся домах составляет шесть миллионов 740 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости. «За 12 месяцев 2023 года квадратный метр в новостройках вырос в цене на 41%. Средняя стоимость квадрата сейчас составляет 120 тысяч 687 рублей. В Челябинске средняя цена квартир в новостройках почти сравнялась со средней по России — шесть миллионов 740 тысяч в Челябинске, в среднем по РФ — шесть миллионов 940 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Как объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост. При этом, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах на данный момент уже началось снижение. Эксперт не исключает того, что тренд на снижение цен на рынке новостроек продолжится в феврале—марте 2024 года. Это связно с тем, что выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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