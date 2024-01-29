Министра Чекункова на летном поле в ЯНАО ждал песец

Глава Миндальвостокразвития РФ посетил социальные объекты Ямальского района ЯНАО

30 января 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Алексей Чекунков прибыл в Яр-Сале с рабочим визитом Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов показал министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову социальные объекты в Яр-Сале. Чтобы доставить гостя в административный центр Ямальского района, пришлось воспользоваться вертолетом. На месте посадки гостей ждал песец, сообщается в telegram-канале «Пул89». «Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков замечены в Яр-Сале — административном центре самого ямальского района Ямала. Их встретил глава Андрей Кугаевский и поведал занятный факт — гостей на вертолетной площадке ждал песец», — говорится в сообщении. В Яр-Сале делегация посетила ледовый корт открытого в прошлом году спортивно-оздоровительного центра «Арктика», ставший спортивным домом для команды из двадцати четырех пятиклассников ямальской школы-интерната. Губернатор показал московскому гостю, как тренируется первая команда детей ямальских кочевников. Ранее URA.RU рассказывало о том, как глава Миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил Преображенский собор в Салехарде и осмотрел строящийся микрорайон «Обдорский». Согласно плану, министр также откроет в ЯНАО год семьи.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов показал министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову социальные объекты в Яр-Сале. Чтобы доставить гостя в административный центр Ямальского района, пришлось воспользоваться вертолетом. На месте посадки гостей ждал песец, сообщается в telegram-канале «Пул89». «Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков замечены в Яр-Сале — административном центре самого ямальского района Ямала. Их встретил глава Андрей Кугаевский и поведал занятный факт — гостей на вертолетной площадке ждал песец», — говорится в сообщении. В Яр-Сале делегация посетила ледовый корт открытого в прошлом году спортивно-оздоровительного центра «Арктика», ставший спортивным домом для команды из двадцати четырех пятиклассников ямальской школы-интерната. Губернатор показал московскому гостю, как тренируется первая команда детей ямальских кочевников. Ранее URA.RU рассказывало о том, как глава Миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил Преображенский собор в Салехарде и осмотрел строящийся микрорайон «Обдорский». Согласно плану, министр также откроет в ЯНАО год семьи.