29 января 2024

Министра Чекункова на летном поле в ЯНАО ждал песец

Глава Миндальвостокразвития РФ посетил социальные объекты Ямальского района ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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ардм и Моор посетили Надым, вертолет
Алексей Чекунков прибыл в Яр-Сале с рабочим визитом Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов показал министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову социальные объекты в Яр-Сале. Чтобы доставить гостя в административный центр Ямальского района, пришлось воспользоваться вертолетом. На месте посадки гостей ждал песец, сообщается в telegram-канале «Пул89».

«Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков замечены в Яр-Сале — административном центре самого ямальского района Ямала. Их встретил глава Андрей Кугаевский и поведал занятный факт — гостей на вертолетной площадке ждал песец», — говорится в сообщении.

В Яр-Сале делегация посетила ледовый корт открытого в прошлом году спортивно-оздоровительного центра «Арктика», ставший спортивным домом для команды из двадцати четырех пятиклассников ямальской школы-интерната. Губернатор показал московскому гостю, как тренируется первая команда детей ямальских кочевников.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как глава Миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил Преображенский собор в Салехарде и осмотрел строящийся микрорайон «Обдорский». Согласно плану, министр также откроет в ЯНАО год семьи.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов показал министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову социальные объекты в Яр-Сале. Чтобы доставить гостя в административный центр Ямальского района, пришлось воспользоваться вертолетом. На месте посадки гостей ждал песец, сообщается в telegram-канале «Пул89». «Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков замечены в Яр-Сале — административном центре самого ямальского района Ямала. Их встретил глава Андрей Кугаевский и поведал занятный факт — гостей на вертолетной площадке ждал песец», — говорится в сообщении. В Яр-Сале делегация посетила ледовый корт открытого в прошлом году спортивно-оздоровительного центра «Арктика», ставший спортивным домом для команды из двадцати четырех пятиклассников ямальской школы-интерната. Губернатор показал московскому гостю, как тренируется первая команда детей ямальских кочевников. Ранее URA.RU рассказывало о том, как глава Миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил Преображенский собор в Салехарде и осмотрел строящийся микрорайон «Обдорский». Согласно плану, министр также откроет в ЯНАО год семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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