Министр Чекунков оценил строительство крупнейшего микрорайона в ЯНАО

Министр Чекунков и губернатор Артюхов посетили стройку района Обдорский

30 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Министр Чекунков прибыл на Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил строящийся микрорайон Обдорский в Салехарде и новый окружной собор. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Министр осмотрел и новый собор в окружной столице. Это одно из самых высоких сооружений в регионе. В соборе расположены два храма — нижний и верхний. Первая служба там прошла в Рождество», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО. Чекунков прибыл на Ямал для проработки мастер-планов по развитию опорных городов Арктической зоны. Министр также примет участие в церемонии открытия Года детства в ЯНАО.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил строящийся микрорайон Обдорский в Салехарде и новый окружной собор. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Министр осмотрел и новый собор в окружной столице. Это одно из самых высоких сооружений в регионе. В соборе расположены два храма — нижний и верхний. Первая служба там прошла в Рождество», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО. Чекунков прибыл на Ямал для проработки мастер-планов по развитию опорных городов Арктической зоны. Министр также примет участие в церемонии открытия Года детства в ЯНАО.