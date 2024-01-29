Министр Чекунков оценил строительство крупнейшего микрорайона в ЯНАО

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил строящийся микрорайон Обдорский в Салехарде и новый окружной собор. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Министр осмотрел и новый собор в окружной столице. Это одно из самых высоких сооружений в регионе. В соборе расположены два храма — нижний и верхний. Первая служба там прошла в Рождество», — говорится в пресс-релизе на портале правительства ЯНАО.
Чекунков прибыл на Ямал для проработки мастер-планов по развитию опорных городов Арктической зоны. Министр также примет участие в церемонии открытия Года детства в ЯНАО.
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