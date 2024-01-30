Песков осудил Европу за нарушение идеалов демократии

Песков: дело против Жданок противоречит демократическим убеждениям Европы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что Европа нарушает собственные идеалы Фото:

Возбужденное уголовное дело против европарламентария Татьяны Жданок из Латвии полностью противоречит идеалам демократии. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил об этом во время общения с журналистами. Уголовное дело против Жданок было возбуждено якобы из-за ее шпионажа в пользу РФ.

«Мы осуждаем это решительно. Это не соответствует никаким идеалам демократии в том ее понимании, в каком оно доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этому, так называемому, идеалу», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что такая политика похожа на «Маккартизм» в США, который господствовал в 40-е годы прошлого века. Это движение, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти, характеризующиеся ярыми антикоммунистическими настроениями в стране и соответствующей политикой. Американских граждан массово арестовывали по подозрению в сотрудничестве с «коммунистами».

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Возбужденное уголовное дело против европарламентария Татьяны Жданок из Латвии полностью противоречит идеалам демократии. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил об этом во время общения с журналистами. Уголовное дело против Жданок было возбуждено якобы из-за ее шпионажа в пользу РФ. «Мы осуждаем это решительно. Это не соответствует никаким идеалам демократии в том ее понимании, в каком оно доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этому, так называемому, идеалу», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что такая политика похожа на «Маккартизм» в США, который господствовал в 40-е годы прошлого века. Это движение, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти, характеризующиеся ярыми антикоммунистическими настроениями в стране и соответствующей политикой. Американских граждан массово арестовывали по подозрению в сотрудничестве с «коммунистами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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