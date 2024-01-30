Песков осудил Европу за нарушение идеалов демократии

Песков: дело против Жданок противоречит демократическим убеждениям Европы

30 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что Европа нарушает собственные идеалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возбужденное уголовное дело против европарламентария Татьяны Жданок из Латвии полностью противоречит идеалам демократии. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил об этом во время общения с журналистами. Уголовное дело против Жданок было возбуждено якобы из-за ее шпионажа в пользу РФ. «Мы осуждаем это решительно. Это не соответствует никаким идеалам демократии в том ее понимании, в каком оно доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этому, так называемому, идеалу», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что такая политика похожа на «Маккартизм» в США, который господствовал в 40-е годы прошлого века. Это движение, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти, характеризующиеся ярыми антикоммунистическими настроениями в стране и соответствующей политикой. Американских граждан массово арестовывали по подозрению в сотрудничестве с «коммунистами».

Возбужденное уголовное дело против европарламентария Татьяны Жданок из Латвии полностью противоречит идеалам демократии. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил об этом во время общения с журналистами. Уголовное дело против Жданок было возбуждено якобы из-за ее шпионажа в пользу РФ. «Мы осуждаем это решительно. Это не соответствует никаким идеалам демократии в том ее понимании, в каком оно доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этому, так называемому, идеалу», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что такая политика похожа на «Маккартизм» в США, который господствовал в 40-е годы прошлого века. Это движение, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти, характеризующиеся ярыми антикоммунистическими настроениями в стране и соответствующей политикой. Американских граждан массово арестовывали по подозрению в сотрудничестве с «коммунистами».