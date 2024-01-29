29 января 2024

Тюменский ученый пояснил, почему вышло большое скопление косуль

Тюменцам посоветовали не бояться большого скопления косуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Скопление животных вышло в поле в поисках корма Фото:

Нашествие косуль в Армизонском районе (Тюменская область) не опасно для людей, скопление животных вышло в поле в поисках корма. Об этом URA.RU сообщил заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев. Ранее сообщалось, что в поле возле дороги заметили больше 100 косуль.

«В Армизонском районе косуль всегда много. Ничего страшного нет, косули не опасны. Они мигрируют сейчас, сбиваются в кучах. Снега много, косули выходят, не могут подобраться к корму и начинают искать себе дорожки, чтобы найти корм. Они не стоят на месте, сегодня в Армизонском районе, а потом уйдут в соседние регионы», — пояснил профессор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области заметили скопление косуль. По словам очевидцев, в поле обнаружили сразу 100-150 животных. В середине января нашествие косуль произошло в Курганской области, они выходили на дороги, провоцируя ДТП.

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Нашествие косуль в Армизонском районе (Тюменская область) не опасно для людей, скопление животных вышло в поле в поисках корма. Об этом URA.RU сообщил заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев. Ранее сообщалось, что в поле возле дороги заметили больше 100 косуль. «В Армизонском районе косуль всегда много. Ничего страшного нет, косули не опасны. Они мигрируют сейчас, сбиваются в кучах. Снега много, косули выходят, не могут подобраться к корму и начинают искать себе дорожки, чтобы найти корм. Они не стоят на месте, сегодня в Армизонском районе, а потом уйдут в соседние регионы», — пояснил профессор. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области заметили скопление косуль. По словам очевидцев, в поле обнаружили сразу 100-150 животных. В середине января нашествие косуль произошло в Курганской области, они выходили на дороги, провоцируя ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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