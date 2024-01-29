Ранее голодные косули атаковали Курганскую область
В Армизонском районе Тюменской области заметили скопление большого количества косуль. Стадо засняли очевидцы. Видео появилось в telegram-канале «Охотхозяйство Чугунаевское».
«Армизонский район Тюменской области. Очень много косуль на открытом пространстве», — говорится в сообщении.
На видео, которое в редакцию прислал подписчик канала, можно увидеть не менее 100-150 животных. Они стоят в поле.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области случилось нашествие голодных косуль. Животные выходили на дороги, провоцировали ДТП и вынудили власти спасать их. Причиной миграции стал недостаток корма в дикой среде.
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