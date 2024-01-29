29 января 2024

В Тюменской области заметили большое скопление косуль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Ранее голодные косули атаковали Курганскую область Фото:

В Армизонском районе Тюменской области заметили скопление большого количества косуль. Стадо засняли очевидцы. Видео появилось в telegram-канале «Охотхозяйство Чугунаевское».

«Армизонский район Тюменской области. Очень много косуль на открытом пространстве», — говорится в сообщении.

На видео, которое в редакцию прислал подписчик канала, можно увидеть не менее 100-150 животных. Они стоят в поле.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области случилось нашествие голодных косуль. Животные выходили на дороги, провоцировали ДТП и вынудили власти спасать их. Причиной миграции стал недостаток корма в дикой среде.

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В Армизонском районе Тюменской области заметили скопление большого количества косуль. Стадо засняли очевидцы. Видео появилось в telegram-канале «Охотхозяйство Чугунаевское». «Армизонский район Тюменской области. Очень много косуль на открытом пространстве», — говорится в сообщении. На видео, которое в редакцию прислал подписчик канала, можно увидеть не менее 100-150 животных. Они стоят в поле. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области случилось нашествие голодных косуль. Животные выходили на дороги, провоцировали ДТП и вынудили власти спасать их. Причиной миграции стал недостаток корма в дикой среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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