Сербия получила вооружение из России

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Сербия получила российский комплекс РЭБ «Репеллент» Фото:

Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили — комплекс РЭБ „Репеллент“», — сказал Вучич, его слова приводит издание Novosti. Он добавил, что комплекс РЭБ уже находится на вооружении сербской армии и предназначен для борьбы с дронами неприятелей.

В декабре 2021 года Вучич заявил, что Сербия закупила оборонительное вооружение у РФ. По его словам, такого рода закупки не являются ни для кого угрозой. Вучич пояснил, что новейшее вооружение для обороны и военные самолеты необходимы, передает «Царьград».

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Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. «Уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили — комплекс РЭБ „Репеллент“», — сказал Вучич, его слова приводит издание Novosti. Он добавил, что комплекс РЭБ уже находится на вооружении сербской армии и предназначен для борьбы с дронами неприятелей. В декабре 2021 года Вучич заявил, что Сербия закупила оборонительное вооружение у РФ. По его словам, такого рода закупки не являются ни для кого угрозой. Вучич пояснил, что новейшее вооружение для обороны и военные самолеты необходимы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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