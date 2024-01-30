Сербия получила вооружение из России

Сербия получила российский комплекс РЭБ «Репеллент»Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
«Уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили — комплекс РЭБ „Репеллент“», — сказал Вучич, его слова приводит издание Novosti. Он добавил, что комплекс РЭБ уже находится на вооружении сербской армии и предназначен для борьбы с дронами неприятелей.
В декабре 2021 года Вучич заявил, что Сербия закупила оборонительное вооружение у РФ. По его словам, такого рода закупки не являются ни для кого угрозой. Вучич пояснил, что новейшее вооружение для обороны и военные самолеты необходимы, передает «Царьград».
Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. «Уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили — комплекс РЭБ „Репеллент“», — сказал Вучич, его слова приводит издание Novosti. Он добавил, что комплекс РЭБ уже находится на вооружении сербской армии и предназначен для борьбы с дронами неприятелей. В декабре 2021 года Вучич заявил, что Сербия закупила оборонительное вооружение у РФ. По его словам, такого рода закупки не являются ни для кого угрозой. Вучич пояснил, что новейшее вооружение для обороны и военные самолеты необходимы, передает «Царьград».