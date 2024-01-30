Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер сообщила о беременности

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Зоя Бербер на премьере фильма «Счастья! Здоровья!». Пермь, улыбка, бербер зоя
Зоя Бербер забеременела от нового мужа (архивное фото) Фото:

Актриса Зоя Бербер, получившая популярность после роли в пермском сериале «Реальные пацаны», сообщила, что беременна. Фотографии она выложила в соцсетях.

«Да, для многих это будет сюрпризом! Спасибо, мы с Максимом Белобородовым старались удивить», — написала Бербер. На нескольких фото звезда позирует с голым животом, показывая, что беременна уже не первую неделю.

Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2023 года Зоя Бербер и актер Максим Белобородов сообщили о женитьбе. У Зои уже есть дочь от предыдущего партнера.

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Актриса Зоя Бербер, получившая популярность после роли в пермском сериале «Реальные пацаны», сообщила, что беременна. Фотографии она выложила в соцсетях. «Да, для многих это будет сюрпризом! Спасибо, мы с Максимом Белобородовым старались удивить», — написала Бербер. На нескольких фото звезда позирует с голым животом, показывая, что беременна уже не первую неделю. Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2023 года Зоя Бербер и актер Максим Белобородов сообщили о женитьбе. У Зои уже есть дочь от предыдущего партнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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