Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер сообщила о беременности

Зоя Бербер забеременела от нового мужа (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Актриса Зоя Бербер, получившая популярность после роли в пермском сериале «Реальные пацаны», сообщила, что беременна. Фотографии она выложила в соцсетях.

«Да, для многих это будет сюрпризом! Спасибо, мы с Максимом Белобородовым старались удивить», — написала Бербер. На нескольких фото звезда позирует с голым животом, показывая, что беременна уже не первую неделю.

Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2023 года Зоя Бербер и актер Максим Белобородов сообщили о женитьбе. У Зои уже есть дочь от предыдущего партнера.