Курганцы простятся с легендарным ветераном бабой Шурой, которая пела у Малахова

В Курганской области на сотом году жизни умерла ветеран ВОВ Александра Никитина

Александре Никитиной должно было исполниться 100 лет в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области умерла ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Никитина, который через полтора месяца должно было исполниться 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Варгашинского округа. Баба Шура, как ее называли земляки, в 2022 году исполнила свою мечту и стала гостем телепередачи «Песни от всей души», которая выходит на канале «Россия 1» с ведущим Андреем Малаховым.

«Вечером 29 января перестало биться сердце Александры Никитиной. Бабе Шуре 13 марта исполнилось бы 100 лет. Выражаем слова соболезнования родным и близким Александры Александровны», — указано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Военные годы Александра Никитина встретила в 18-летнем возрасте. В 20 лет она ушла на фронт, где окончила школу радистов. В период службы попала под обстрел, ее завалило в блиндаже, но бойцы спасли девушку.

Победу Никитина встретила в Кенигсберге. Вернулась домой только в сентябре 1945 года. Александра Александровна была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «Ветеран труда» и Жукова.

Соболезнования родным по поводу утраты близкого человека выразил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона рассказал о своей последней встрече с ветераном ВОВ.

«В последний раз виделись с ней на концерте, который варгашинские коллективы давали в областной филармонии. Александра Никитана поддерживала земляков теплой улыбкой и искренними аплодисментами. Светлым человеком она была. Многое сделала для победы и для восстановления родного края после войны. Это горькая утрата для всех нас», — Шумкова процитировала пресс-служба правительства области в Telegram.

Александра Никитина не дожила до своего столетия полтора месяца Фото: группа VK администрации Варгашинского округа, https://vk.com/wall-172425589_9269