Новый закон о мобилизации на Украине ограничит права уклонистов через суд

В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж.
«Военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках», — сообщается в документе на сайте украинского парламента. Новая версия законопроекта зарегистрирована во вторник 30 января.
Предыдущий вариант документа вернули на доработку в правительство Украины, передает «Национальная служба новостей». Решение было принято на закрытом совещании военного командования страны и Согласительного совета. По информации главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, часть положений закона нарушают права человека, а какие-то не оптимально сформулированы.
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