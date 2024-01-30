30 января 2024

Новый закон о мобилизации на Украине ограничит права уклонистов через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Доработанная версия документа внесена на рассмотрение в Верховную Раду Фото:

В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж.

«Военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках», — сообщается в документе на сайте украинского парламента. Новая версия законопроекта зарегистрирована во вторник 30 января.

Предыдущий вариант документа вернули на доработку в правительство Украины, передает «Национальная служба новостей». Решение было принято на закрытом совещании военного командования страны и Согласительного совета. По информации главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, часть положений закона нарушают права человека, а какие-то не оптимально сформулированы.

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В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж. «Военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках», — сообщается в документе на сайте украинского парламента. Новая версия законопроекта зарегистрирована во вторник 30 января. Предыдущий вариант документа вернули на доработку в правительство Украины, передает «Национальная служба новостей». Решение было принято на закрытом совещании военного командования страны и Согласительного совета. По информации главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, часть положений закона нарушают права человека, а какие-то не оптимально сформулированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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