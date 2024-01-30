В мире Украина Новый закон о мобилизации на Украине ограничит права уклонистов через суд 31 января 2024 в 01:21 Размер текста - 17 + Доработанная версия документа внесена на рассмотрение в Верховную Раду Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж. «Военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках», — сообщается в документе на сайте украинского парламента. Новая версия законопроекта зарегистрирована во вторник 30 января. Предыдущий вариант документа вернули на доработку в правительство Украины, передает «Национальная служба новостей». Решение было принято на закрытом совещании военного командования страны и Согласительного совета. По информации главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, часть положений закона нарушают права человека, а какие-то не оптимально сформулированы. В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж. «Военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках», — сообщается в документе на сайте украинского парламента. Новая версия законопроекта зарегистрирована во вторник 30 января. Предыдущий вариант документа вернули на доработку в правительство Украины, передает «Национальная служба новостей». Решение было принято на закрытом совещании военного командования страны и Согласительного совета. По информации главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, часть положений закона нарушают права человека, а какие-то не оптимально сформулированы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям