30 января 2024

В Курганской области пропала женщина в синей куртке и коричневой шапке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмпункт (вывески). Екатеринбург, прогулка, ноги, гололед, гололедица
Где сейчас находится пропавшая, никто не знает Фото:

На территории Курганской области разыскивают 51-летнюю Татьяну Малетину. В день пропажи женщина была одета в синюю куртку, белую кофту, черные джинсы, черные ботинки и коричневую вязаную шапку. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«В городе Шумиха Курганской области пропала Татьяна Малетина (Теняева) 1975 года рождения. С 24 января ее местонахождение неизвестно», — указано на стене отряда в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Поисковикам поможет любая информация о местоположении женщины.

Пропавшую не могут найти несколько дней
Пропавшую не могут найти несколько дней
Фото:

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На территории Курганской области разыскивают 51-летнюю Татьяну Малетину. В день пропажи женщина была одета в синюю куртку, белую кофту, черные джинсы, черные ботинки и коричневую вязаную шапку. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «В городе Шумиха Курганской области пропала Татьяна Малетина (Теняева) 1975 года рождения. С 24 января ее местонахождение неизвестно», — указано на стене отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Поисковикам поможет любая информация о местоположении женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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