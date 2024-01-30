Где сейчас находится пропавшая, никто не знает
На территории Курганской области разыскивают 51-летнюю Татьяну Малетину. В день пропажи женщина была одета в синюю куртку, белую кофту, черные джинсы, черные ботинки и коричневую вязаную шапку. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«В городе Шумиха Курганской области пропала Татьяна Малетина (Теняева) 1975 года рождения. С 24 января ее местонахождение неизвестно», — указано на стене отряда в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Поисковикам поможет любая информация о местоположении женщины.
Пропавшую не могут найти несколько дней
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