30 января 2024

На трассе М-5 в Челябинской области откроют эстакаду для фур и автобусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, трасса, м5, кунашак, трафик, автотранспорт, дорога
Движение транзитного транспорта через ручей Чернолес на трассе М-5 перепустят на эстакаду Фото:

На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области движение грузовиков и автобусов будет перепущено с дороги на эстакаду. Строительство мостовой конструкции на четыре полосы движения завершат в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Продолжаются работы по строительству четырехполосной эстакады через постоянный водоток, ручей Чернолес на км 1597 трассы М-5. Перепуск движения транзитного транспорта с действующей дороги на эстакаду будет произведен в 2024 году», — сообщили в Упрдоре.

Протяженность эстакады составила 560 метров. В сооружение уже установлена последняя из 238 железобетонных балок. Сейчас продолжаются работы по объединению пролетных строений.

В сооружение смонтирована последняя 33-метровая балка
В сооружение смонтирована последняя 33-метровая балка
Перепуск движения произойдет в 2024 году
Перепуск движения произойдет в 2024 году

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На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области движение грузовиков и автобусов будет перепущено с дороги на эстакаду. Строительство мостовой конструкции на четыре полосы движения завершат в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продолжаются работы по строительству четырехполосной эстакады через постоянный водоток, ручей Чернолес на км 1597 трассы М-5. Перепуск движения транзитного транспорта с действующей дороги на эстакаду будет произведен в 2024 году», — сообщили в Упрдоре. Протяженность эстакады составила 560 метров. В сооружение уже установлена последняя из 238 железобетонных балок. Сейчас продолжаются работы по объединению пролетных строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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