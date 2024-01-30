На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области движение грузовиков и автобусов будет перепущено с дороги на эстакаду. Строительство мостовой конструкции на четыре полосы движения завершат в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Продолжаются работы по строительству четырехполосной эстакады через постоянный водоток, ручей Чернолес на км 1597 трассы М-5. Перепуск движения транзитного транспорта с действующей дороги на эстакаду будет произведен в 2024 году», — сообщили в Упрдоре.
Протяженность эстакады составила 560 метров. В сооружение уже установлена последняя из 238 железобетонных балок. Сейчас продолжаются работы по объединению пролетных строений.
В сооружение смонтирована последняя 33-метровая балка
На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области движение грузовиков и автобусов будет перепущено с дороги на эстакаду. Строительство мостовой конструкции на четыре полосы движения завершат в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продолжаются работы по строительству четырехполосной эстакады через постоянный водоток, ручей Чернолес на км 1597 трассы М-5. Перепуск движения транзитного транспорта с действующей дороги на эстакаду будет произведен в 2024 году», — сообщили в Упрдоре. Протяженность эстакады составила 560 метров. В сооружение уже установлена последняя из 238 железобетонных балок. Сейчас продолжаются работы по объединению пролетных строений.