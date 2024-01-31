Стало известно о состоянии актрисы из «Иронии судьбы»

Mash: Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после госпитализации
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Торжественное открытие памятника актеру Георгию Буркову. Пермь , талызина валентина
Валентина Талызина продолжит лечение дома Фото:

Народную артистку РФ Валентину Талызину, которую экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения, выписали спустя две недели. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Состояние народной артистки улучшилось, и врачи приняли решение о выписке. Лечение она продолжит дома. Валентине Илларионовне прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений», — сообщает Mash.

Ранее актрису госпитализировали с бронхопневмонией. Ее состояние удалось быстро привести в норму, в том числе благодаря капельницам.

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Народную артистку РФ Валентину Талызину, которую экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения, выписали спустя две недели. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Состояние народной артистки улучшилось, и врачи приняли решение о выписке. Лечение она продолжит дома. Валентине Илларионовне прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений», — сообщает Mash. Ранее актрису госпитализировали с бронхопневмонией. Ее состояние удалось быстро привести в норму, в том числе благодаря капельницам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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