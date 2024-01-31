Стало известно о состоянии актрисы из «Иронии судьбы»

Валентина Талызина продолжит лечение дома
Народную артистку РФ Валентину Талызину, которую экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения, выписали спустя две недели. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Состояние народной артистки улучшилось, и врачи приняли решение о выписке. Лечение она продолжит дома. Валентине Илларионовне прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений», — сообщает Mash.
Ранее актрису госпитализировали с бронхопневмонией. Ее состояние удалось быстро привести в норму, в том числе благодаря капельницам.
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