Экс-депутат гордумы построит жилой комплекс с МФЦ и магазинами по Челябинском

31 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

ЖК застройщик планирует построить к 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области недалеко от поселка Терема возведут новый жилой комплекс на 24 дома и МФЦ с торговыми объектами. Новый ЖК построит компания СЗ «А74», ее совладельцем является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, которому также частично принадлежит торговая сеть Spar. «Квартиры спроектированы по современным требованиям — с просторными кухнями, местами для хранения вещей. Основной акцент сделан на жилье для семей, поэтому предлагаем наиболее ходовые квартиры — площадью 40—55 квадратных метров. Также есть планировки от 24 метров, а максимальная площадь — 82 квадрата», — рассказали в пресс-службе компании. Как сообщает 74 ру со ссылкой на застройщика, новый жилой комплекс комфорт-класса будет включать 24 дома высотой 9 этажей. В микрорайоне смогут проживать 5,5 тысяч жителей. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 20 га предназначен под многоэтажную жилую застройку. Общая площадь застройки составит 165 квадратных метров. С декабря 2023 года собственником территории стало ООО СЗ «А74». 22 января компания получила положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирных домов и многофункционального центра с торговыми объектами. Строительство жилого комплекса запланировано на 2024—2026 годы. На данный момент застройщик готовить площадку, чтобы начать строительство. Согласно сервису СБИС, ООО «Специализированный застройщик «А74» зарегистрировано в марте 2022 года в Челябинске. СЗ «А 74» находится под управлением компании ООО «Торгцентр», которая в равных долях принадлежит Игорю Бобину и Дмитрию Бухарину. Предприниматели владеют торговой сетью Spar и УК «Молния-недвижимость». Компания является убыточной. СЗ «А74» закончил 2022 год с нулевой выручкой и убытком в 14,4 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сосновском районе Челябинской области недалеко от поселка Терема возведут новый жилой комплекс на 24 дома и МФЦ с торговыми объектами. Новый ЖК построит компания СЗ «А74», ее совладельцем является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, которому также частично принадлежит торговая сеть Spar. «Квартиры спроектированы по современным требованиям — с просторными кухнями, местами для хранения вещей. Основной акцент сделан на жилье для семей, поэтому предлагаем наиболее ходовые квартиры — площадью 40—55 квадратных метров. Также есть планировки от 24 метров, а максимальная площадь — 82 квадрата», — рассказали в пресс-службе компании. Как сообщает 74 ру со ссылкой на застройщика, новый жилой комплекс комфорт-класса будет включать 24 дома высотой 9 этажей. В микрорайоне смогут проживать 5,5 тысяч жителей. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 20 га предназначен под многоэтажную жилую застройку. Общая площадь застройки составит 165 квадратных метров. С декабря 2023 года собственником территории стало ООО СЗ «А74». 22 января компания получила положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирных домов и многофункционального центра с торговыми объектами. Строительство жилого комплекса запланировано на 2024—2026 годы. На данный момент застройщик готовить площадку, чтобы начать строительство. Согласно сервису СБИС, ООО «Специализированный застройщик «А74» зарегистрировано в марте 2022 года в Челябинске. СЗ «А 74» находится под управлением компании ООО «Торгцентр», которая в равных долях принадлежит Игорю Бобину и Дмитрию Бухарину. Предприниматели владеют торговой сетью Spar и УК «Молния-недвижимость». Компания является убыточной. СЗ «А74» закончил 2022 год с нулевой выручкой и убытком в 14,4 миллиона рублей.