Под Челябинском построят новый ЖК с магазинами и многофункциональным центром

Новый ЖК с магазином и МФЦ под Челябинском построят в Сосновском районе

22 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Новый жилой комплекс возведет челябинский застройщик «А 74» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области построят новые многоквартирные дома и многофункциональный центр с торговыми объектами. Застройщик «А 74» 22 января получил положительное заключение экспертизы на этот проект. «Одобрено строительство многоквартирных домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения. Новый жилой комплекс будет расположен в Сосновском районе в 520 метрах от поселка Терема по направлению на запад», — сообщается на сайте госреестра. Как сообщается на сайте, участок находится примерно в 520 метрах от поселка Терема направлению на запад. Согласно сервису СБИС СЗ «А 74» принадлежит управляющей компании ООО «Торгцентр». Фирмой с 2022 года руководит Александр Дадерко, который также управляет торговым комплексом «Стрела». На данный момент компания является убыточной, у нее нет доходов. Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под новый малоэтажный жилой комплекс, который будет расположен менее чем в километре от Шершневского водохранилища. Площадь двух участков составляет 30 соток, каждый продается по 3,99 млн рублей.

В Сосновском районе Челябинской области построят новые многоквартирные дома и многофункциональный центр с торговыми объектами. Застройщик «А 74» 22 января получил положительное заключение экспертизы на этот проект. «Одобрено строительство многоквартирных домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения. Новый жилой комплекс будет расположен в Сосновском районе в 520 метрах от поселка Терема по направлению на запад», — сообщается на сайте госреестра. Как сообщается на сайте, участок находится примерно в 520 метрах от поселка Терема направлению на запад. Согласно сервису СБИС СЗ «А 74» принадлежит управляющей компании ООО «Торгцентр». Фирмой с 2022 года руководит Александр Дадерко, который также управляет торговым комплексом «Стрела». На данный момент компания является убыточной, у нее нет доходов. Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под новый малоэтажный жилой комплекс, который будет расположен менее чем в километре от Шершневского водохранилища. Площадь двух участков составляет 30 соток, каждый продается по 3,99 млн рублей.