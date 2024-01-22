Под Челябинском построят новый ЖК с магазинами и многофункциональным центром

В Сосновском районе Челябинской области построят новые многоквартирные дома и многофункциональный центр с торговыми объектами. Застройщик «А 74» 22 января получил положительное заключение экспертизы на этот проект.
«Одобрено строительство многоквартирных домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения. Новый жилой комплекс будет расположен в Сосновском районе в 520 метрах от поселка Терема по направлению на запад», — сообщается на сайте госреестра.
Как сообщается на сайте, участок находится примерно в 520 метрах от поселка Терема направлению на запад. Согласно сервису СБИС СЗ «А 74» принадлежит управляющей компании ООО «Торгцентр». Фирмой с 2022 года руководит Александр Дадерко, который также управляет торговым комплексом «Стрела». На данный момент компания является убыточной, у нее нет доходов.
Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под новый малоэтажный жилой комплекс, который будет расположен менее чем в километре от Шершневского водохранилища. Площадь двух участков составляет 30 соток, каждый продается по 3,99 млн рублей.
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