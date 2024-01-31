Структуру свердловского мининвеста возглавил выходец из КРСУ, он усилит экс-начальника

Новым директором Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственно областному министерству инвестиций) после ухода Михаила Васильева стал Илья Пачкай, сообщил в своем telegram-канале министр инвестиций Вадим Третьяков. По данным URA.RU, Пачкай считается протеже Андрея Мисюры, гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала».
«Представил коллективу Агентства нового руководителя — Илью Пачкая, который до этого работал заместителем гендиректора КРСУ. Пожелал всей команде успехов в работе! Задач у нас много — в условиях сегодняшнего дня нужно еще активнее продвигать Свердловскую область, в том числе и за рубежом, в дружественных странах», — написал Третьяков.
Осведомленный источник URA.RU объяснил: «Пачкай — консенсусная фигура, которая устроила и [курирующего замгубернатора Дмитрий] Ионина, и Третьякова». Причем последний лоббировал на эту должность своего человека, замдиректора АИСО Константина Тюкина.
«Перед Пачкаем будет стоять задача улучшить инвестрейтинг региона, а именно — позиции Свердловской области в инвестрейтинге АСИ. Результаты огласят на питерском экономическом форуме весной и скорее всего они вновь будут низкими. Третьяков за это очень переживает, ведь низкие результаты будут ассоциироваться с его работой», — добавляет собеседник.
Назначение Ильи Пачкая в кулуарах трактуют как усиление Андрея Мисюры. Он — последний из старой команды КРСУ под руководством Максима Прачика, кто хорошо сработался с новым начальником. Собеседник добавляет, что более тесное взаимодействие чиновников, которого не было при Васильеве, позволит и АИСО, и КРСУ работать эффективнее, не дублируя функции друг друга.
Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области создали в 2019 году по инициативе правительства как «единое окно» для инвесторов. Организация выступает посредником между бизнесом, банками, ресурсоснабжающими и властными структурами, администрирует участие правительства и предприятий региона в выставках. «Корпорацию развития Среднего Урала» позиционируют как «институт инфраструктурного развития» при правительстве региона. Она занимается инвестконсалтингом, вопросами государственно-частного партнерства, промышленной инфраструктурой, развитием экспорта.
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