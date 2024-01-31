Структуру свердловского мининвеста возглавил выходец из КРСУ, он усилит экс-начальника

Илья Пачкай стал директором свердловского Агентства по привлечению инвестиций

31 января 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Сменщиком Михаила Васильева в АИСО стал Илья Пачкай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым директором Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственно областному министерству инвестиций) после ухода Михаила Васильева стал Илья Пачкай, сообщил в своем telegram-канале министр инвестиций Вадим Третьяков. По данным URA.RU, Пачкай считается протеже Андрея Мисюры, гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала». «Представил коллективу Агентства нового руководителя — Илью Пачкая, который до этого работал заместителем гендиректора КРСУ. Пожелал всей команде успехов в работе! Задач у нас много — в условиях сегодняшнего дня нужно еще активнее продвигать Свердловскую область, в том числе и за рубежом, в дружественных странах», — написал Третьяков. Осведомленный источник URA.RU объяснил: «Пачкай — консенсусная фигура, которая устроила и [курирующего замгубернатора Дмитрий] Ионина, и Третьякова». Причем последний лоббировал на эту должность своего человека, замдиректора АИСО Константина Тюкина. «Перед Пачкаем будет стоять задача улучшить инвестрейтинг региона, а именно — позиции Свердловской области в инвестрейтинге АСИ. Результаты огласят на питерском экономическом форуме весной и скорее всего они вновь будут низкими. Третьяков за это очень переживает, ведь низкие результаты будут ассоциироваться с его работой», — добавляет собеседник. Назначение Ильи Пачкая в кулуарах трактуют как усиление Андрея Мисюры. Он — последний из старой команды КРСУ под руководством Максима Прачика, кто хорошо сработался с новым начальником. Собеседник добавляет, что более тесное взаимодействие чиновников, которого не было при Васильеве, позволит и АИСО, и КРСУ работать эффективнее, не дублируя функции друг друга. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области создали в 2019 году по инициативе правительства как «единое окно» для инвесторов. Организация выступает посредником между бизнесом, банками, ресурсоснабжающими и властными структурами, администрирует участие правительства и предприятий региона в выставках. «Корпорацию развития Среднего Урала» позиционируют как «институт инфраструктурного развития» при правительстве региона. Она занимается инвестконсалтингом, вопросами государственно-частного партнерства, промышленной инфраструктурой, развитием экспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым директором Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственно областному министерству инвестиций) после ухода Михаила Васильева стал Илья Пачкай, сообщил в своем telegram-канале министр инвестиций Вадим Третьяков. По данным URA.RU, Пачкай считается протеже Андрея Мисюры, гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала». «Представил коллективу Агентства нового руководителя — Илью Пачкая, который до этого работал заместителем гендиректора КРСУ. Пожелал всей команде успехов в работе! Задач у нас много — в условиях сегодняшнего дня нужно еще активнее продвигать Свердловскую область, в том числе и за рубежом, в дружественных странах», — написал Третьяков. Осведомленный источник URA.RU объяснил: «Пачкай — консенсусная фигура, которая устроила и [курирующего замгубернатора Дмитрий] Ионина, и Третьякова». Причем последний лоббировал на эту должность своего человека, замдиректора АИСО Константина Тюкина. «Перед Пачкаем будет стоять задача улучшить инвестрейтинг региона, а именно — позиции Свердловской области в инвестрейтинге АСИ. Результаты огласят на питерском экономическом форуме весной и скорее всего они вновь будут низкими. Третьяков за это очень переживает, ведь низкие результаты будут ассоциироваться с его работой», — добавляет собеседник. Назначение Ильи Пачкая в кулуарах трактуют как усиление Андрея Мисюры. Он — последний из старой команды КРСУ под руководством Максима Прачика, кто хорошо сработался с новым начальником. Собеседник добавляет, что более тесное взаимодействие чиновников, которого не было при Васильеве, позволит и АИСО, и КРСУ работать эффективнее, не дублируя функции друг друга. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области создали в 2019 году по инициативе правительства как «единое окно» для инвесторов. Организация выступает посредником между бизнесом, банками, ресурсоснабжающими и властными структурами, администрирует участие правительства и предприятий региона в выставках. «Корпорацию развития Среднего Урала» позиционируют как «институт инфраструктурного развития» при правительстве региона. Она занимается инвестконсалтингом, вопросами государственно-частного партнерства, промышленной инфраструктурой, развитием экспорта.