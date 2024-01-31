Названа причина масштабного сбоя в Интернете

Масштабный сбой в Интернете произошел из-за ошибки в DNSSEC
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Причиной сбоя в работе Интернета стала ошибка в обновлении ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщили в Координационном центре доменов.ru и.рф.

Причиной масштабного сбоя в работе Рунета, который произошел накануне, стала ошибка при обновлениях <…> DNSSEC», — передает РБК информацию из центра. Отмечается, что расследование этого инцидента продолжается. Также подчеркивается, что DNSSEC с течением времени требует усовершенствования для устранения ошибок.

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Причиной сбоя в работе Интернета стала ошибка в обновлении ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщили в Координационном центре доменов.ru и.рф. Причиной масштабного сбоя в работе Рунета, который произошел накануне, стала ошибка при обновлениях <…> DNSSEC», — передает РБК информацию из центра. Отмечается, что расследование этого инцидента продолжается. Также подчеркивается, что DNSSEC с течением времени требует усовершенствования для устранения ошибок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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