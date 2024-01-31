Названа причина масштабного сбоя в Интернете

Масштабный сбой в Интернете произошел из-за ошибки в DNSSEC

31 января 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

. Фото: Анна Майорова © URA.RU Причиной сбоя в работе Интернета стала ошибка в обновлении ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщили в Координационном центре доменов.ru и.рф. Причиной масштабного сбоя в работе Рунета, который произошел накануне, стала ошибка при обновлениях <…> DNSSEC», — передает РБК информацию из центра. Отмечается, что расследование этого инцидента продолжается. Также подчеркивается, что DNSSEC с течением времени требует усовершенствования для устранения ошибок.

Причиной сбоя в работе Интернета стала ошибка в обновлении ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщили в Координационном центре доменов.ru и.рф. Причиной масштабного сбоя в работе Рунета, который произошел накануне, стала ошибка при обновлениях <…> DNSSEC», — передает РБК информацию из центра. Отмечается, что расследование этого инцидента продолжается. Также подчеркивается, что DNSSEC с течением времени требует усовершенствования для устранения ошибок.