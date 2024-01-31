Мэрия Сургута подала в суд на фирму, обещавшую построить «Русскую ярмарку»

Первое судебное заседание назначено на весну Фото: Владимир Жабриков

Мэрия Сургута требует руководство проекта «Русские ярмарки» вернуть городу земельный участок, где планировалось возвести торговый городок по концессии, и долг за аренду земли в три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

В 2020 году в городе планировали начать строительство стилизованного под крепость торгового городка в рамках проекта «Русские ярмарки». Для этого власти города заключили с руководителями проекта концессионное соглашение и выделили в аренду землю. «Предприниматели не выполнили взятые на себя обязательства, и концессию расторгли. Кроме этого, их попросили освободить земельный участок и выплатить долг по арендной плате в три миллиона рублей. Но мэрия так и не дождалась ответа и в итоге обратилась с иском в суд», — сообщил собеседник.

В администрации Сургута корреспонденту агентства подтвердили информацию о разрыве отношений с компанией Русские ярмарки. По данным мэрии, из-за непонимания их отношения перешли в судебную плоскость. Первое заседание по судебному процессу намечено на весну. В «Русские ярмарки» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте заморожен проект строительства стилизованного под крепость строительного городка. Причиной стало существенное нарушение сроков реализации проекта.