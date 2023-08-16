В Сургуте заморожен проект, который поддержал Путин

В Сургуте отказались от реализации всероссийского проекта «Русские ярмарки», который поддержал президент РФ Владимир Путин. Об остановке URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«В 2020 году в городе планировали начать строительство стилизованного под крепость торгового городка в рамках проекта „Русские ярмарки“. Буквально несколько дней назад из Ханты-Мансийска в мэрию Сургута пришла бумага с указанием разорвать договор аренды земельного участка с инвестором. Причиной стало существенное нарушение сроков реализации проекта», — сообщил собеседник.
Как сообщил источник, по проекту городок планировали построить до конца этого года. Торговую площадку собирались разместить недалеко от пересечения улиц Ивана Захарова и Инженерная. На объекте должны были появиться торговые теремки, заведения общепита, а больше половины территории занять детские площадки, каток, выставочная зона и аттракционы. Возводиться городок должен был по всероссийской программе, которую поддержал президент. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля еще в 2019 году.
За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. В мэрии подтвердили, что из правительства округа пришло письмо с требованием разорвать договор аренды с инвестором.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО придумала, как обходить запрет Путина на покупку иномарок. Вместо покупки чиновники решили брать авто в лизинг.
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