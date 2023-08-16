16 августа 2023

В Сургуте заморожен проект, который поддержал Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Заявление о поддержке проекта Путин сделал в 2019 году Фото:

В Сургуте отказались от реализации всероссийского проекта «Русские ярмарки», который поддержал президент РФ Владимир Путин. Об остановке URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«В 2020 году в городе планировали начать строительство стилизованного под крепость торгового городка в рамках проекта „Русские ярмарки“. Буквально несколько дней назад из Ханты-Мансийска в мэрию Сургута пришла бумага с указанием разорвать договор аренды земельного участка с инвестором. Причиной стало существенное нарушение сроков реализации проекта», — сообщил собеседник.

Как сообщил источник, по проекту городок планировали построить до конца этого года. Торговую площадку собирались разместить недалеко от пересечения улиц Ивана Захарова и Инженерная. На объекте должны были появиться торговые теремки, заведения общепита, а больше половины территории занять детские площадки, каток, выставочная зона и аттракционы. Возводиться городок должен был по всероссийской программе, которую поддержал президент. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля еще в 2019 году.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. В мэрии подтвердили, что из правительства округа пришло письмо с требованием разорвать договор аренды с инвестором.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО придумала, как обходить запрет Путина на покупку иномарок. Вместо покупки чиновники решили брать авто в лизинг.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте отказались от реализации всероссийского проекта «Русские ярмарки», который поддержал президент РФ Владимир Путин. Об остановке URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В 2020 году в городе планировали начать строительство стилизованного под крепость торгового городка в рамках проекта „Русские ярмарки“. Буквально несколько дней назад из Ханты-Мансийска в мэрию Сургута пришла бумага с указанием разорвать договор аренды земельного участка с инвестором. Причиной стало существенное нарушение сроков реализации проекта», — сообщил собеседник. Как сообщил источник, по проекту городок планировали построить до конца этого года. Торговую площадку собирались разместить недалеко от пересечения улиц Ивана Захарова и Инженерная. На объекте должны были появиться торговые теремки, заведения общепита, а больше половины территории занять детские площадки, каток, выставочная зона и аттракционы. Возводиться городок должен был по всероссийской программе, которую поддержал президент. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля еще в 2019 году. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. В мэрии подтвердили, что из правительства округа пришло письмо с требованием разорвать договор аренды с инвестором. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО придумала, как обходить запрет Путина на покупку иномарок. Вместо покупки чиновники решили брать авто в лизинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...