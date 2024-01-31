Пермяки назвали любимые блюда, которые ассоциируются у них с родным регионом. В топ-3 вошли посикунчики, шаньги и пирожки с пистиками («шишечки» молодых побегов хвоща полевого — прим. ред.). Опрос опубликован в telegram-канале «Большая Пермь».
«Посикунчики, конечно», — написал пользователь под именем Steshpop. «Пермская кухня: пистики, дикоросы, мясо, грибы, брусника», — прокомментировала Яна. «Шанежки и пончики в бывшем киоске возле „Детского мира“», — ответила Наталья.
Реже среди любимых блюд пермяки называли тортилью из кафе быстрого питания Chicken, шаурму и пельмени. Такой же опрос был проведен в соседних регионах. Шаурма вошла в топ блюд у жителей Курганской области. А пельмени выбрали жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.
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