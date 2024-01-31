Какие блюда вошли в национальный топ пермяков. Инфографика

Посикунчики вошли в топ-3 любимых блюд пермяков
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Пермяки больше всего любят посикунчики и пирожки с пистиками Фото:

Пермяки назвали любимые блюда, которые ассоциируются у них с родным регионом. В топ-3 вошли посикунчики, шаньги и пирожки с пистиками («шишечки» молодых побегов хвоща полевого — прим. ред.). Опрос опубликован в telegram-канале «Большая Пермь».

«Посикунчики, конечно», — написал пользователь под именем Steshpop. «Пермская кухня: пистики, дикоросы, мясо, грибы, брусника», — прокомментировала Яна. «Шанежки и пончики в бывшем киоске возле „Детского мира“», — ответила Наталья.

Реже среди любимых блюд пермяки называли тортилью из кафе быстрого питания Chicken, шаурму и пельмени. Такой же опрос был проведен в соседних регионах. Шаурма вошла в топ блюд у жителей Курганской области. А пельмени выбрали жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

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Пермяки назвали любимые блюда, которые ассоциируются у них с родным регионом. В топ-3 вошли посикунчики, шаньги и пирожки с пистиками («шишечки» молодых побегов хвоща полевого — прим. ред.). Опрос опубликован в telegram-канале «Большая Пермь». «Посикунчики, конечно», — написал пользователь под именем Steshpop. «Пермская кухня: пистики, дикоросы, мясо, грибы, брусника», — прокомментировала Яна. «Шанежки и пончики в бывшем киоске возле „Детского мира“», — ответила Наталья. Реже среди любимых блюд пермяки называли тортилью из кафе быстрого питания Chicken, шаурму и пельмени. Такой же опрос был проведен в соседних регионах. Шаурма вошла в топ блюд у жителей Курганской области. А пельмени выбрали жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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