Какие блюда вошли в национальный топ пермяков. Инфографика

Посикунчики вошли в топ-3 любимых блюд пермяков

31 января 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Пермяки больше всего любят посикунчики и пирожки с пистиками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяки назвали любимые блюда, которые ассоциируются у них с родным регионом. В топ-3 вошли посикунчики, шаньги и пирожки с пистиками («шишечки» молодых побегов хвоща полевого — прим. ред.). Опрос опубликован в telegram-канале «Большая Пермь». «Посикунчики, конечно», — написал пользователь под именем Steshpop. «Пермская кухня: пистики, дикоросы, мясо, грибы, брусника», — прокомментировала Яна. «Шанежки и пончики в бывшем киоске возле „Детского мира“», — ответила Наталья. Реже среди любимых блюд пермяки называли тортилью из кафе быстрого питания Chicken, шаурму и пельмени. Такой же опрос был проведен в соседних регионах. Шаурма вошла в топ блюд у жителей Курганской области. А пельмени выбрали жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Инфографика URA.RU

Пермяки назвали любимые блюда, которые ассоциируются у них с родным регионом. В топ-3 вошли посикунчики, шаньги и пирожки с пистиками («шишечки» молодых побегов хвоща полевого — прим. ред.). Опрос опубликован в telegram-канале «Большая Пермь». «Посикунчики, конечно», — написал пользователь под именем Steshpop. «Пермская кухня: пистики, дикоросы, мясо, грибы, брусника», — прокомментировала Яна. «Шанежки и пончики в бывшем киоске возле „Детского мира“», — ответила Наталья. Реже среди любимых блюд пермяки называли тортилью из кафе быстрого питания Chicken, шаурму и пельмени. Такой же опрос был проведен в соседних регионах. Шаурма вошла в топ блюд у жителей Курганской области. А пельмени выбрали жители Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.