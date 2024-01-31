Семья Чкалова отреклась от правнучки после ее слов о ядерном ударе по Москве

31 января 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Дарья Богданова заявила, что не против нанесения ядерного удара по столице РФ, чтобы завершить конфликт в Киеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правнучка легендарного летчика и Героя Советского Союза Валерия Чкалова заявила, что ядерный удар по Москве поможет завершить конфликт на Украине. После подобных слова ее семья отреклась от женщины. Правнук легендарного летчика Игорь Чкалов отметил, что она хочет подвести под удар место их проживания, при том что сама женщина живет заграницей. «Представители другой ветви Чкаловых негодуют и уже отреклись от слов родственницы, мол, они за то, что она наговорила, ответственности не несут», — передает МК.RU . Игорь Чкалов отметил, что семья не разделает позиции Дарьи. Они проживают в Москве, которую своими словами женщина подвела под удар, а сама Богданова живет в Бельгии и имеет израильское гражданство. Ранее Дарья Богданова заявила, что не против нанесения удара с помощью ядерного оружия по российской столице. По ее словам, это завершит конфликт на Украине. В качестве примера Дарья привела удар по Японии, который произошел в 1945 году. По ее мнению, именно это завершило Вторую мировую войну.

Правнучка легендарного летчика и Героя Советского Союза Валерия Чкалова заявила, что ядерный удар по Москве поможет завершить конфликт на Украине. После подобных слова ее семья отреклась от женщины. Правнук легендарного летчика Игорь Чкалов отметил, что она хочет подвести под удар место их проживания, при том что сама женщина живет заграницей. «Представители другой ветви Чкаловых негодуют и уже отреклись от слов родственницы, мол, они за то, что она наговорила, ответственности не несут», — передает МК.RU. Игорь Чкалов отметил, что семья не разделает позиции Дарьи. Они проживают в Москве, которую своими словами женщина подвела под удар, а сама Богданова живет в Бельгии и имеет израильское гражданство. Ранее Дарья Богданова заявила, что не против нанесения удара с помощью ядерного оружия по российской столице. По ее словам, это завершит конфликт на Украине. В качестве примера Дарья привела удар по Японии, который произошел в 1945 году. По ее мнению, именно это завершило Вторую мировую войну.