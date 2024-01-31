Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России

31 января 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

В суде ООН заявили, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых шла речь в иске Киева Фото: Официальный сайт президента Украины Международный суд ООН решил, что большинство обвинений Украины в адрес России являются беспочвенными. Претензии были предъявлены в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью. «Россия не выполнила свои „обязательства по проведению расследований“ в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине», — передают «Аргументы недели» слова Донохью. По ее словам, при этом в международном суде признали факт того, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых говорилось в иске Киева.

Международный суд ООН решил, что большинство обвинений Украины в адрес России являются беспочвенными. Претензии были предъявлены в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью. «Россия не выполнила свои „обязательства по проведению расследований“ в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине», — передают «Аргументы недели» слова Донохью. По ее словам, при этом в международном суде признали факт того, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых говорилось в иске Киева.