Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России

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Официальный сайт президента Украины, оон
В суде ООН заявили, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых шла речь в иске Киева Фото:

Международный суд ООН решил, что большинство обвинений Украины в адрес России являются беспочвенными. Претензии были предъявлены в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью.

«Россия не выполнила свои „обязательства по проведению расследований“ в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине», — передают «Аргументы недели» слова Донохью. По ее словам, при этом в международном суде признали факт того, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых говорилось в иске Киева.

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Международный суд ООН решил, что большинство обвинений Украины в адрес России являются беспочвенными. Претензии были предъявлены в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью. «Россия не выполнила свои „обязательства по проведению расследований“ в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине», — передают «Аргументы недели» слова Донохью. По ее словам, при этом в международном суде признали факт того, что РФ не нарушала другие пункты конвенции, о которых говорилось в иске Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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